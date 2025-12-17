Zamieszanie ws. przyszłości Grosickiego! Borek ujawnił ws. oferty innego klubu

Pogoń Szczecin nie notowała najlepszych wyników w trakcie pierwszej części tego sezonu. Zespół Thomasa Thomasberga odpadł w 1/8 finału Pucharu Polski po meczu z Widzewem Łódź, a w Ekstraklasie zajmuje dziesiąte miejsce z 21 punktami - to zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. W Pogoni nie zmienia się jedno - najważniejszą postacią tej drużyny jest Kamil Grosicki, który po 20 meczach ma siedem goli oraz cztery asysty. Kontrakt Grosickiego z Pogonią wygasa w czerwcu przyszłego roku. Czy finalnie zostanie przedłużony?

Borek mówi wprost ws. Grosickiego. "Jeśli Pogoń będzie się dalej zastanawiała"

Nowe informacje ws. przyszłości Grosickiego podał Mateusz Borek podczas wigilii Kanału Sportowego. Dziennikarz podaje, że rozmowy Kamila z klubem nie należą do najłatwiejszych. Borek jednocześnie ostrzegł Pogoń.

- Słyszę, że te rozmowy są trudne: dotyczące wysokości kontraktu, ewentualnego bonusu za podpis, długości umowy. Powiem tak: jest naprawdę dobra oferta z Widzewa Łódź i jeśli Pogoń Szczecin będzie się dalej zastanawiała, to wkrótce być może straci swojego ostatniego Mohikanina. Takiego piłkarza, który na razie ten wózek ciągnie, który ten klub kocha - powiedział.

Borek dodaje, że Grosicki chciałby się poczuć doceniony przez Pogoń. - Rozumiem go, że on chce docenienia, zdając sobie sprawę, że stać go jeszcze na dwa lata dobrej gry w piłkę. A powiedzcie mi z perspektywy Pogoni - dlaczego Grosicki miałby nie mieć najwięcej pieniędzy? Dlaczego? Ja widzę, że klub zapłacił dwa miliony euro za Greenwooda, dał mu dobry kontrakt, dał menedżerowi pieniądze, dał mu pewnie za podpis... I co? Co on takiego zrobił przez te pół roku? - stwierdził dziennikarz.

Grosicki trafi do Widzewa Łódź? "Pierwszeństwo ma Pogoń"

Alex Haditaghi, właściciel Pogoni był pewny wcześniej, że na 100 proc. dogada się z Grosickim na podpisanie nowej umowy. Pierwsza oferta nowego kontraktu miała być na dużo gorszych warunkach od obecnej umowy.

- Na 100 proc. przedłużymy umowę Kamila. Chciałbym, abyśmy się spotkali w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby to sfinalizować. Grosicki jest naszym kapitanem i pozostanie nim do ostatniego dnia, w którym będzie mógł grać - mówił Haditaghi. - Mam nadzieję, że obie strony zrobią wszystko, by jak najszybciej zamknąć ten temat. Mi bardzo zależy i zrobię wszystko, żeby przedłużyć kontrakt. Zrobię wszystko, żeby zostać w Pogoni do końca kariery - przekazał Grosicki.

W tle cały czas pojawiały się plotki dot. transferu Grosickiego do Widzewa Łódź. Do sprawy odnosił się już Dariusz Adamczuk, doradca do spraw sportu w Widzewie, który dawniej przez lata pracował w Pogoni.

- Nie wykluczam takiej opcji, ale pierwszeństwo ma Pogoń. Jestem jej wychowankiem, to ja sprowadzałem Kamila do jego ukochanego klubu i wiem, ile on dla niego znaczy. Zobaczymy, co się wydarzy pomiędzy Kamilem a Pogonią. My nie prowadziliśmy jeszcze żadnych rozmów. Jeśli jednak Kamil nie dogada się z obecnym klubem, kto wie? Możemy być zainteresowani. Nie tylko zresztą my - przekazał Adamczuk.