A jednak! Oto przewaga Dembele nad Yamalem w plebiscycie piłkarza roku

Grudzień to czas podsumowań. Do takowych dochodzi również w świecie futbolu. To wtedy rozstrzyganych jest wiele plebiscytów. Ostatnio Międzynarodowa Organizacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) przedstawiła ranking 10 najlepszych piłkarzy 2025 roku. W tym gronie nie znalazł się Robert Lewandowski. Odbyła się też gala, na której wręczono nagrodę FIFA The Best. Laureatem spośród 11 nominowanych został Ousmane Dembele, zdobywca Złotej Piłki. Teraz pojawiły się szczegółowe informacje w sprawie plebiscytu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Oto szczegółowe wyniki FIFA The Best

"Marca" ujawniła, jak rozłożyły się głosy na nagrodę FIFA The Best. Decydowali o tym kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji zrzeszonych w FIFA, przedstawiciele mediów z krajów należących do światowej federacji oraz kibice (każdy po 25 proc.). Piłkarz Paris-Saint Germain wygrał dość wyraźnie. Dembele otrzymał aż 50 punktów. To dla niego pierwsze takie wyróżnienie. Na drugim miejscu uplasował się Lamine Yamal. Hiszpan miał 39 "oczek", tylko cztery więcej niż trzeci Kylian Mbappe.

TOP 11 FIFA The Best:

Ousmane Dembele - 50 pkt Lamine Yamal - 39 pkt Kylian Mbappe - 35 pkt Achraf Hakimi - 31 pkt Raphinha - 29 pkt Mohamed Salah - 24 pkt Vitinha - 22 pkt Harry Kane - 14 pkt Nuno Mendes - 13 pkt Pedri - 12 pkt Cole Palmer - 7 pkt.

Zobacz też: Gigant rusza po transfer polskiego 17-latka! Grają tam już dwaj Polacy.

Robert Lewandowski nie zaskoczył w głosowaniu

Coraz więcej wiadomo również w sprawie tego, jak głosowały poszczególne osoby. Ujawniono, na kogo postawił m.in. Robert Lewandowski. Był lojalny wobec kolegów z szatni i zagłosował na Lamine'a Yamala, Raphinhę i Pedriego, właśnie w takiej kolejności. W plebiscycie FIFA The Best wyróżniono też najlepszego bramkarza, a także trenera. Triumfowali kolejno Gianluigi Donnarumma i Luis Enrique. Laureatami zostali więc wszyscy z PSG - Donnarumma reprezentował te barwy przez większość 2025 roku. W letnim oknie transferowym zasilił szeregi Manchesteru City. W plebiscycie nagrody wręczono również w kobiecym futbolu, w tych samych kategoriach.