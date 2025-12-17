Gigant jednak zagra na mundialu?! Trwa śledztwo ws. wykluczenia reprezentacji

Nie ma w Afryce wielu drużyn z takim potencjałem piłkarskim jak Nigeria. To kraj, który dał futbolowi takich piłkarzy jak Jay-Jay Okocha czy Nwankwo Kanu, a obecnie jego barwy reprezentują Victor Osimhen, Ademola Lookman czy Calvin Bassey. Mimo tego wyniki Nigeryjczyków na międzynarodowej scenie nie są porywające. Po raz ostatni Puchar Narodów Afryki wygrali w 2013 roku, a na mundialu grali w 2018 roku.

Nigeria jednak zagra na mundialu? Problemy DRK

17 listopada Nigeria przegrała z Demokratyczną Republiką Konga w afrykańskim miniturnieju, który miał wyłonić drużynę biorąca udział w marcowych międzykontynentalnych barażach. O wszystkim zadecydowały rzuty karne, w których lepszy okazał się zespół Aarona Wan-Bissaki. Jak jednak donosi "Arise News": w tym meczu mogło być coś nie tak.

Pojawiły się oskarżenia, że aż dziewięciu piłkarzy Demokratycznej Republiki Konga zmieniło obywatelstwo bez dopełnienia wcześniej formalności prawnych i administracyjnych. Portal nie podaje, o jakich dokładnie zawodników chodzi, ale obecnie trwa śledztwo w tej sprawie. Jeśli zatem odpowiednie organy wskażą na winę DRK, to jej miejsce w międzykontynentalnych barażach zajmie najprawdopodobniej Nigeria. "Jeśli to okaże się prawdą, to stanie się oczywiste, że Nigeryjczycy są skazani na to, żeby zagrać na mistrzostwach świata. Nie miejcie jednak wielkiej nadziei" - piszą afrykańscy kibice na portalu "X".

Demokratyczna Republika Konga po raz pierwszy i ostatni grała na mundialu w 1974 roku. Wówczas przegrała wszystkie trzy mecze w fazie grupowej.