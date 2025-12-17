Sensacyjna decyzja Flicka ws. Szczęsnego. Tak się tłumaczył

Pozycja Marka-Andre Ter Stegena w FC Barcelonie była niepodważalna jeszcze na początku sezonu 2024/2025. Niedługo później Niemiec doznał jednak poważnej kontuzji kolana, po której nie wrócił już do pierwszej jedenastki. Najpierw wyżej od niego w hierarchii Hansiego Flicka znajdował się Wojciech Szczęsny, a teraz jeszcze Joan Garcia. Nie jest żadną tajemnicą, że Barca chętnie pozbyłaby się zarabiającego potężne pieniądze Niemca.

Dlaczego Ter Stegen znowu gra w Barcelonie? Flick wyjaśnia

Choć wydawało się, że Ter Stegen opuści Barcę już w okresie letnim, to w dużej mierze z powodu operacji pleców został w klubie. Do pełni zdrowia wrócił na początku grudnia, ale raczej nikt nie spodziewał się, żeby miał jeszcze okazję reprezentować barwy hiszpańskiego zespołu - a co najwyżej czekać na zimowe okienko transferowe. To jednak Niemiec, a nie Wojciech Szczęsny (który co prawda dopiero co zmagał się z zapaleniem żołądka i jelit, ale dostał powołanie na mecz) wystąpił od pierwszej minuty we wtorkowym spotkaniu Pucharu Króla z Guadalajarą.

Hansi Flick wypowiedział się na ten temat podczas konferencji prasowej.

- Dla mnie Marc jest kapitanem, gra tu od dwunastu lat. Teraz wrócił, a ja i sztab trenerski chcieliśmy dać mu szansę, żeby zaznaczył swój powrót. To była decyzja dotycząca tylko tego meczu. Chodzi tylko o to, nic więcej, miał okazję, żeby zagrać. Myślę, że to było dobre dla niego, przed podjęciem kolejnych kroków - podsumował trener Barcy (tłumaczenie za "fcbarca.com").

FC Barcelona kolejny mecz rozegra w niedzielę, 21 grudnia. Jej rywalem będzie Villareal.