Hiszpanie alarmują po tym, co Flick zrobił ze Szczęsnym i ter Stegenem

"Oczywiście, że powinien to być Marc-Andre ter Stegen. Zasługuje na odzyskanie tej pozycji!", "Jego rękawice znają magiczne momenty", "Niemiec, ale tylko dlatego, że Wojciech Szczęsny grał w tym sezonie słabo, pomijając El Clasico" - pisali internauci przed meczem CD Guadalajary z FC Barceloną w 1/16 finału Pucharu Króla. Sugerowali, że miejsce w bramce w tym konkretnym spotkaniu powinien zająć kapitan. Media donosiły z kolei, że Hansi Flick postawi na Polaka. Ostatecznie trener posłuchał głosu ludu. Czy to oznacza, że ter Stegen wrócił do łask w katalońskim klubie?

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Występ ter Stegena sporo namieszał? Flick i jego dylemat

Nad tym dywaguje dziennik "Sport". Jak stwierdzili dziennikarze, wtorkowy mecz o niczym nie przesądził. "Występ ter Stegena nie stłumi całego hałasu wokół, bo sam Flick nie rozwiał wątpliwości. 'To tylko na dzisiejszy mecz' - podkreślał szkoleniowiec, gdy dopytywano, czy Niemiec został już drugim golkiperem" - czytamy.

"Pojawienie się ter Stegena w bramce miało na celu ogłoszenie światu, że wrócił. Jednak jego obecność nie wyjaśniła jego roli w tej kampanii w hiszpańskim klubie. Czy Szczęsny, a może ter Stegen będzie od teraz alternatywą dla Joana Garcii?" - zastanawiali się dziennikarze. Jak zauważyła redakcja, to sytuacja trudna dla samego trenera. "Wydaje się, że na ten moment nie zadecydował jeszcze ostatecznie. (...) Dylemat związany z bramką nie daje spać Flickowi" - czytamy.

Hiszpański dziennikarz apeluje ws. ter Stegena

Kto będzie zastępcą Garcii? Czy pojawienie się ter Stegena było jednorazowym incydentem? Trudno powiedzieć. Niemiec pokazał się z dobrej strony we wtorkowym spotkaniu i z pewnością przyprawił trenera o jeszcze większy ból głowy. W Hiszpanii również zapanowała dość zaskakująca euforia. David Bernabeu z katalońskiego "Sportu" wprost zasugerował, że jeśli ter Stegen nie odejdzie zimą z klubu, to powinien zostać numerem dwa Barcelony. - Dla mnie on jest lepszy od Szczęsnego - mówił.

Zobacz też: Świat jest w szoku. Chodzi o Raphinhę. "Hańbiąca sprawa".

Kolejny mecz Barcelona rozegra już w niedzielę 21 grudnia. Rywalem będzie Villarreal. Do bramki powinien wrócić Garcia. Początek o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Będzie to ostatni mecz Katalończyków w 2025 roku.