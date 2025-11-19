Lewandowski mu tego nie przepuści. "Podjęliśmy niezbędne kroki"

"Następnego dnia [po meczu Malta-Polska - dop. red.] cały internet obiegła relacja, którą zamieścił na Instagramie znany z Fame MMA Adrian Polak. Ten wykorzystał sztuczną inteligencję, by wygenerowała obraz, na którym wspólnie z Robertem Lewandowskim grają w pokera. Była to część promocji nielegalnego w Polsce kasyna. "Po wczorajszym meczu poszliśmy się z Robertem odprężyć" - napisał Polak " - opisał sprawę dziennikarz Sport.pl, Hubert Pawlik.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jest głos z obozu Lewandowskiego. "Podjęliśmy niezbędne kroki"

Wpis Polaka być może w jego mniemaniu był niewinnym żartem, ale to bardzo poważne naruszenie marki oraz wizerunku Lewandowskiego. Chodzi przecież o reklamę nielegalnego w Polsce kasyna. Portal WP SportoweFakty uzyskał anonimową wypowiedź z obozu piłkarza, jak ten ma zamiar rozwiązać sytuację.

- Historia oczywiście już do nas dotarła. Podjęliśmy niezbędne kroki. Natomiast nie będziemy komentować sprawy w przestrzeni publicznej i mówić o szczegółach - przekazało anonimowe źródło.

Sprawa wpisu patoinfluencera na Instagramie pierwszy raz została skomentowana w programie Freak Show na Kanale Sportowym. Już tam prowadzący program dziennikarz Maciej Turski zasugerował, że za taki występek można trafić do sądu: - Będzie drogo kosztowało, jak się wpada na takie genialne pomysły. (…) To jest proces i to na gigantyczną kasę, jak Lewandowski go pozwie. Ja bym się odzywał pierwszy, żeby to jakoś załagodzić.

Polak zdołał już usunąć wpis i napisał na Instagramie:- "Przepraszam Pana Roberta Lewandowskiego za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku. Taka sytuacja z mojej strony już się nigdy powtórzy. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Platformy X Doceniam Wasze opinie i wsparcie - dziękuję, że jesteście. Skupiam się teraz na pracy i pokazaniu, że potrafię być lepszy".

Czy jednak takie przeprosiny uchronią go przed potencjalnymi konsekwencjami natury prawnej? Można w to wątpić. Lewandowski to marka o globalnej rozpoznawalności i człowiek, który bardzo dba o swój wizerunek, a sprawa feralnego wpisu Polaka wyszła już poza nasz kraj i ukazała się w hiszpańskich mediach.