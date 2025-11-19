Lewandowski pójdzie do sądu z freak fighterem? Granice przekroczone

Reprezentacja Polski po wymagającym spotkaniu pokonała w poniedziałek Maltę 3:2. Nie był to jednak występ, który długo zostanie zapamiętany przez kibiców. Nasi piłkarze wyglądali chaotycznie, popełnili mnóstwo błędów i sprawili, że rywale uwierzyli nawet, że można zdobyć trzy punkty. Ostatecznie jednak udało nam się wygrać po dość szczęśliwym trafieniu Piotra Zielińskiego. Ten w pierwszej połowie zanotował również asystę przy golu Roberta Lewandowskiego, dla którego był to 88. trafienie w kadrze.
Następnego dnia cały internet obiegła relacja, którą zamieścił na Instagramie znany z Fame MMA Adrian Polak. Ten wykorzystał sztuczną inteligencję, by wygenerowała obraz, na którym wspólnie z Robertem Lewandowskim grają w pokera. Była to część promocji nielegalnego w Polsce kasyna. "Po wczorajszym meczu poszliśmy się z Robertem odprężyć" - napisał.
Momentalnie zareagowali na to fani, którzy nie mogli uwierzyć, co zrobił Polak. Temat został również poruszony przez dziennikarzy. - Będzie drogo kosztowało, jak się wpada na takie genialne pomysły. (…) To jest proces i to na gigantyczną kasę, jak Lewandowski go pozwie. Ja bym się odzywał pierwszy, żeby to jakoś załagodzić - mówił Maciej Turski w programie "Freak Show". - Lewandowski też mocno dba o PR, że współczuję - dodał Hubert Mściwujewski. - Geniusz - podsumował, śmiejąc się na głos Michał Pasternak.
Zapewne znajomi bądź obserwujący błyskawicznie dali znać 29-latkowi, że zrobił coś nieodpowiedzialnego i po prostu głupiego. Nie minęło parę godzin, a już można było zobaczyć wymowny wpis. "Przepraszam Pana Roberta Lewandowskiego za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku. Taka sytuacja z mojej strony już się nigdy nie powtórzy" - napisał Polak. Czy to jednak coś da? Trudno wyrokować.
Reprezentacja Polski po porażce Danii ze Szkocją trafiła do drugiego koszyka. Tym samym 26 i 31 marca nie zagra w barażowych meczach z: Walią, Czechami i Słowacją. Losowanie grup baraży odbędzie się w czwartek 20 listopada. Początek zaplanowano na godzinę 13:00.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!