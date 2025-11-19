Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

We Francji mają dość Mbappe. "Rozszarpałbym go na strzępy"
Kylian Mbappe w przyszłym roku zagra na swoim trzecim mundialu w karierze. W dwóch poprzednich docierał do finału, a w meczach o tytuł zdobył już cztery gole. W ostatnich godzinach wokół jego postaci nie brakuje jednak kontrowersji. Wszystko z powodu opuszczenia spotkania reprezentacji Francji. Były reprezentant kraju nie przebierał w środkach.
SOCCER-WORLDCUP-FRA-UKR/
Fot. REUTERS/Stephane Mahe

Reprezentacja Francji zakwalifikowała się do ósmych mistrzostw świata z rzędu. Na poprzednich dwóch turniejach dochodziła do finału - w 2018 roku pokonała Chorwację (4:2), a cztery lata później przegrała po rzutach karnych z Argentyną. Czy w 2026 roku zaliczy swoistego hat-tricka? Nad Sekwaną i Loarą póki co nie myślą o turnieju, a o postaci Kyliana Mbappe, wokół której znów jest głośno.

Zobacz wideo Polscy kibice gotowi na mundial! Tak wyglądał przemarsz przez Maltę

Wściekli się na Mbappe. Opuścił mecz reprezentacji

"Po ogłoszeniu kontuzji i zwolnieniu przez Didiera Deschampsa przed niedzielnym meczem z Azerbejdżanem, Kylian Mbappe skorzystał z okazji i poleciał do Dubaju. Nie oczekuje się, że przejdzie badania lekarskie w Realu Madryt w celu oceny stanu kostki. Powinien zagrać w niedzielę w La Liga przeciwko Elche" - napisał dziennik "L'Equipe".

- Nie chodzi nawet o Kyliana Mbappé, jestem po prostu zły na kapitana reprezentacji, jakiejkolwiek reprezentacji. Gdyby zrobił to inny kapitan, rozszarpałbym go na strzępy. Jak Didier Deschamps mógł na to pozwolić? - powiedział na antenie RMC Jerome Rothen, były reprezentant Francji.

To właśnie to źródło opisało podróż Mbappe do Dubaju. Francuski gwiazdor spędził w samolocie ponad sześć i półgodziny. Co więcej - został zauważony wśród celebrytów w klubie padlowym.

"Ten występ przypomina jego kontrowersyjną podróż do Sztokholmu w Szwecji w październiku 2024 roku. Niepowołany przez Didiera Deschampsa na przerwę w rozgrywkach międzynarodowych i pozostawiony do dyspozycji Realu Madryt, Kylian Mbappé spędził wieczór z dala od swojego hiszpańskiego domu, podczas gdy reprezentacja Francji zmierzyła się z Izraelem w Budapeszcie w Lidze Narodów" - przypomina RMC. 

Według medialnych doniesień Mbappe będzie do dyspozycji Realu Madryt na niedzielny mecz z Elche. 26-latek to 94-krotny reprezentant kraju, dla którego zdobył 55 goli. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!