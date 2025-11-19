We Francji mają dość Mbappe. "Rozszarpałbym go na strzępy"

Reprezentacja Francji zakwalifikowała się do ósmych mistrzostw świata z rzędu. Na poprzednich dwóch turniejach dochodziła do finału - w 2018 roku pokonała Chorwację (4:2), a cztery lata później przegrała po rzutach karnych z Argentyną. Czy w 2026 roku zaliczy swoistego hat-tricka? Nad Sekwaną i Loarą póki co nie myślą o turnieju, a o postaci Kyliana Mbappe, wokół której znów jest głośno.
"Po ogłoszeniu kontuzji i zwolnieniu przez Didiera Deschampsa przed niedzielnym meczem z Azerbejdżanem, Kylian Mbappe skorzystał z okazji i poleciał do Dubaju. Nie oczekuje się, że przejdzie badania lekarskie w Realu Madryt w celu oceny stanu kostki. Powinien zagrać w niedzielę w La Liga przeciwko Elche" - napisał dziennik "L'Equipe".
- Nie chodzi nawet o Kyliana Mbappé, jestem po prostu zły na kapitana reprezentacji, jakiejkolwiek reprezentacji. Gdyby zrobił to inny kapitan, rozszarpałbym go na strzępy. Jak Didier Deschamps mógł na to pozwolić? - powiedział na antenie RMC Jerome Rothen, były reprezentant Francji.
To właśnie to źródło opisało podróż Mbappe do Dubaju. Francuski gwiazdor spędził w samolocie ponad sześć i półgodziny. Co więcej - został zauważony wśród celebrytów w klubie padlowym.
"Ten występ przypomina jego kontrowersyjną podróż do Sztokholmu w Szwecji w październiku 2024 roku. Niepowołany przez Didiera Deschampsa na przerwę w rozgrywkach międzynarodowych i pozostawiony do dyspozycji Realu Madryt, Kylian Mbappé spędził wieczór z dala od swojego hiszpańskiego domu, podczas gdy reprezentacja Francji zmierzyła się z Izraelem w Budapeszcie w Lidze Narodów" - przypomina RMC.
Według medialnych doniesień Mbappe będzie do dyspozycji Realu Madryt na niedzielny mecz z Elche. 26-latek to 94-krotny reprezentant kraju, dla którego zdobył 55 goli.
