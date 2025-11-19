We Francji mają dość Mbappe. "Rozszarpałbym go na strzępy"

Reprezentacja Francji zakwalifikowała się do ósmych mistrzostw świata z rzędu. Na poprzednich dwóch turniejach dochodziła do finału - w 2018 roku pokonała Chorwację (4:2), a cztery lata później przegrała po rzutach karnych z Argentyną. Czy w 2026 roku zaliczy swoistego hat-tricka? Nad Sekwaną i Loarą póki co nie myślą o turnieju, a o postaci Kyliana Mbappe, wokół której znów jest głośno.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy kibice gotowi na mundial! Tak wyglądał przemarsz przez Maltę

Wściekli się na Mbappe. Opuścił mecz reprezentacji

"Po ogłoszeniu kontuzji i zwolnieniu przez Didiera Deschampsa przed niedzielnym meczem z Azerbejdżanem, Kylian Mbappe skorzystał z okazji i poleciał do Dubaju. Nie oczekuje się, że przejdzie badania lekarskie w Realu Madryt w celu oceny stanu kostki. Powinien zagrać w niedzielę w La Liga przeciwko Elche" - napisał dziennik "L'Equipe".

- Nie chodzi nawet o Kyliana Mbappé, jestem po prostu zły na kapitana reprezentacji, jakiejkolwiek reprezentacji. Gdyby zrobił to inny kapitan, rozszarpałbym go na strzępy. Jak Didier Deschamps mógł na to pozwolić? - powiedział na antenie RMC Jerome Rothen, były reprezentant Francji.

To właśnie to źródło opisało podróż Mbappe do Dubaju. Francuski gwiazdor spędził w samolocie ponad sześć i półgodziny. Co więcej - został zauważony wśród celebrytów w klubie padlowym.

"Ten występ przypomina jego kontrowersyjną podróż do Sztokholmu w Szwecji w październiku 2024 roku. Niepowołany przez Didiera Deschampsa na przerwę w rozgrywkach międzynarodowych i pozostawiony do dyspozycji Realu Madryt, Kylian Mbappé spędził wieczór z dala od swojego hiszpańskiego domu, podczas gdy reprezentacja Francji zmierzyła się z Izraelem w Budapeszcie w Lidze Narodów" - przypomina RMC.

Według medialnych doniesień Mbappe będzie do dyspozycji Realu Madryt na niedzielny mecz z Elche. 26-latek to 94-krotny reprezentant kraju, dla którego zdobył 55 goli.