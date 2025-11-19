To się dzieje! Media: Barcelona otrzymała ofertę za Ter Stegena

Niemiecki golkiper jeszcze w 2024 roku był podstawowym bramkarzem FC Barcelony. Wszystko zmieniła jednak jego poważna kontuzja kolana. Klub sprowadził awaryjnie Wojciecha Szczęsnego, który w końcu wygryzł ze składu zarówno Inakiego Penę, jak i wracającego do zdrowia pod koniec sezonu 2024/2025 Ter Stegena. Niedługo później Barca sprowadziła Joana Garcię z Espanyolu i tym ruchem kompletnie zamknęła drogę Niemca do pierwszej jedenastki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

To tam będzie grał Ter Stegen? Nowa oferta

Na początku lipca Ter Stegen poddał się operacji pleców, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy, a także uniemożliwiła jego odejście z klubu w okresie letnim. Obecnie Niemiec dalej pozostaje poza składem Hansiego Flicka, ale jego powrót do pełni zdrowia jest blisko. Jak informuje "Sport" - to sprawia, że wokół Niemca powoli zaczynają się kręcić zainteresowane kluby.

"Zbliża się zimowe okno transferowe, co oznacza, że trzeba rozwiązać niewygodną sytuację bramkarza w składzie Blaugrany. Otwarte są wszystkie scenariusze. Barça jest gotowa otworzyć mu drzwi w styczniu, jeśli bramkarz tego zechce, a pierwsza oficjalna propozycja została już otrzymana. Besiktas może przejąć jego pensję do końca sezonu, a także zyskać nieobowiązkową opcję zakupu na koniec sezonu wartą około 8 milionów euro" - czytamy na portalu hiszpańskiej gazety.

Władze tureckiego klubu mają wierzyć, że uda mi się sprowadzić doświadczonego golkipera.

"Dyrektor sportowy Besiktasu, Niemiec Eduard Graf, który sporą część swojej zawodowej kariery spędził w Borussii Dortmund, miał duży wpływ na to zainteresowanie. Klub próbuje wykorzystać jego osobę, aby przekonać Ter Stegena i jego otoczenie, że zespół to Turcji to dla niego idealne rozwiązanie. Miałby minuty w podstawowym składzie, zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i w Lidze Europy. A latem otrzymałby wolność decydowania o swojej przyszłości" - twierdzą Hiszpanie.

ZOBACZ TEŻ: Oni już wiedzą. Oto idealny następca Lewandowskiego

Czy jednak sam Ter Stegen pali się do odejścia z klubu? Według "Sportu" - w żadnym stopniu. Na razie jego priorytetem jest powrót do zdrowia i jak dotąd nie rozglądał się za zmianą otoczenia.