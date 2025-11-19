"Następnego dnia [po meczu Malta-Polska - dop. red.] cały internet obiegła relacja, którą zamieścił na Instagramie znany z Fame MMA Adrian Polak. Ten wykorzystał sztuczną inteligencję, by wygenerowała obraz, na którym wspólnie z Robertem Lewandowskim grają w pokera. Była to część promocji nielegalnego w Polsce kasyna. "Po wczorajszym meczu poszliśmy się z Robertem odprężyć" - napisał" - opisał sprawę dziennikarz Sport.pl, Hubert Pawlik.

Sprawa dotarła do Hiszpanii, gdzie nazwano ją skandalem

Sprawa dotarła już do hiszpańskich mediów. "Niespodziewany skandal wstrząsnął polską piłką nożną. [...] Weteran MMA Adrian "Polak" Polański opublikował na Instagramie zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na którym pojawił się grający w pokera z Lewandowskim. Problem pojawił się, ponieważ obraz został użyty jako reklama nielegalnego kasyna działającego w Polsce.

W poście Polański dołączył do zdjęcia komentarz sugerujący, że "on i Lewandowski zrelaksowali się razem po meczu." Było to nie tylko fałszywe, ale także naruszało prawa do wizerunku piłkarza. Sprawa została przeanalizowana w programie telewizyjnym "Freak Show", gdzie prezenterzy, Maciej Turski i Hubert Mściwujewski, stwierdzili, że zawodnik może ponieść poważne konsekwencje prawne za swoje działania" - opisał sprawę "Sport.es" w artykule zatytułowanym "Skandal w Polsce: zawodnik wykorzystuje wizerunek Lewandowskiego, by promować kasyno".

Jeszcze nie wiadomo czy Robert Lewandowski zdecyduje się podjąć kroki prawne przeciwko Adrianowi Polakowi. Przekraczający granice dobrego smaku (a być może nawet normy prawne) wpis na Instagramie został już usunięty, zaś patoinfluencer przeprosił piłkarza.

"Przepraszam Pana Roberta Lewandowskiego za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku. Taka sytuacja z mojej strony już się nigdy powtórzy Pozdrawiam wszystkich użytkowników Platformy X Doceniam Wasze opinie i wsparcie - dziękuję, że jesteście. Skupiam się teraz na pracy i pokazaniu, że potrafię być lepszy" - napisał Polak.