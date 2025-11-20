Katastrofa rywali Polaków w el. do MŚ. "Zdrada"

Reprezentacja Rumunii w eliminacjach do mundialu zdobyła tylko 13 punktów - blisko połowę z nich San Marino. A nawet w meczach przeciwko jednej z najsłabszych drużyn na świecie podopiecznym Lucescu udało się zanotować dużą wpadkę - w obu starciach stracili po bramce. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Austrią zdobyli tylko trzy punkty - i to te dwie drużyny wyprzedziły Rumunów.

Rumuńskie media szukają winnych. Oto dwaj "zdrajcy"

Nic dziwnego, że kibice oraz media z tego kraju nie są zadowolone z formy drużyny narodowej. Jeszcze przed końcem eliminacji zaczął się czas podsumowań, w których padały mocne słowa m.in. o byciu "pośmiewiskiem świata".

Szukanie winnych wciąż trwa. Sport.ro pisze, że selekcjoner Mircea Lucescu "zapomniał jak zamykać mecze" - za przykłady posłużyły spotkanie z Cyprem (2:2, choć Rumuni wygrywali już 2:0) i wyjazdowy mecz z Bośnią (1:3, choć do przerwy było 1:0 dla Rumunii). Zawodzili też wprowadzani na boisko zmiennicy, którzy w kolejnych starciach nie dawali potrzebnego kadrze impulsu.

Selekcjoner nie spełnił też złożonej publicznie obietnicy, w której zobowiązał się do gry zawodnikami z ligi rumuńskiej.

Denis Dragus i Dennis Man nazywani są "dwoma zdrajcami". Powody? Dragus zmarnował liczne sytuacje w pierwszym meczu z Bośnią (0:1), a swoje wyczyny napastnik podsumował czerwoną kartką w drugim spotkaniu z tym rywalem, którą otrzymał... po 2 minutach od wejścia na boisko.

Dennis Man został nazwany "cieniem zawodnika robiącego show w PSV", który "sprawia wrażenie niegotowego do gry w ważnych meczach kadry". Swoją postawą zawiódł szczególnie w meczach z Bośnią oraz Cyprem.

Choć Rumunia zagrała fatalne eliminacje, to wciąż ma szansę na wywalczenie awansu na mistrzostwa świata. Piłkarze Mircei Lucescu zagrają w barażach. Ponieważ w czwartkowym losowaniu będą znajdować się w czwartym koszyku, to ich pierwszym rywalem będzie reprezentacja Włoch, Danii, Turcji lub Ukrainy. Rumuni z Polakami mogą zagrać dopiero w finale.