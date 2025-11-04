To była 73. minuta. Padł nowy rekord LM!

Na otwarcie czwartej kolejki Ligi Mistrzów Arsenal pokonał Slavię Praga 3:0. Pierwszą bramkę w 32. minucie zdobył Bukayo Saka, a w drugiej połowie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Mikel Merino. W tym zdawałoby się niczym niewyróżniającym się spotkaniu pobity został jednak rekord rozgrywek.

To była 73 minuta meczu. Z boiska zeszli Leandro Trossard oraz Piero Hincapie. W ich miejsce pojawili się Myles Lewis-Skelly i Max Dowman. Trener Arsenalu, Mikel Arteta wpuścił na murawę dwóch młodych Anglików, a jeden z nich jest absolutnie wyjątkowy. Dowman bowiem ma dopiero... 15 lat.

Dokładnie rzecz ujmując - 15 lat i 308 dni. Wtorkowego wieczora stał się on najmłodszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów. Poprzednim rekordzistą był Youssoufa Moukoko. Młodzieżowy reprezentant Niemiec w chwili debiutu w tych rozgrywkach w barwach Borussii Dortmund miał 16 lat i 18 dni. Po czterech latach jest piłkarzem Kopenhagi.

Max Dowman urodził się 31 grudnia 2009 roku. Trenerem Arsenalu był wtedy Arsene Wenger, Manchester United był w drodze po osiemnaste mistrzostwo Anglii, a w Premier League grały takie drużyny jak Wigan, Portsmouth czy Bolton.

Max Dowman, najmłodszy we wszystkim

O angielskim talencie zrobiło się głośno już półtora roku temu. Dowman rozpoczął wtedy treningi pod okiem Mikela Artety. W międzyczasie bił kolejne rekordy młodości. We wrześniu zeszłego roku stał się najmłodszym strzelcem w Lidze Młodzieżowej UEFA. Trzy miesiące później, wciąż przed piętnastymi urodzinami, był już najmłodszym piłkarzem w historii Premier League 2, rozgrywkach przeznaczonych dla zawodników do lat 21.

Max Dowman w sierpniu tego roku po raz pierwszy zagrał w seniorskiej Premier League - tu akurat rekordu nie pobił. Młodszy w dniu debiutu był jedynie Ethan Nwaneri, kolega Dowmana z zespołu. 15-latek zapisał się jednak w annałach w inny sposób - w końcówce spotkania z Leeds wywalczył rzut karny, wykorzystany przez Victora Gyokeresa. Kilka dni temu z kolei stał się najmłodszym zawodnikiem w historii Arsenalu, który rozpoczął mecz od pierwszej minuty. Stało się to po występie przeciwko Brighton w EFL Cup.

Ponadprzeciętne umiejętności juniora skutkują powołaniami do reprezentacji Anglii do lat 19. Tutaj również jest rekordzistą. W niedawnym meczu z Walią stał się najmłodszym strzelcem tej kadry, wymazując wynik Ryana Sessegnona. Na pierwszą bramkę w barwach Arsenalu ma jeszcze trochę czasu. Na razie najmłodszym strzelcem klubu jest Cesc Fabregas, który dokonał tego w grudniu 2003 roku, mając 16 lat i 212 dni. Było to na sześć lat przed narodzinami Dowmana.