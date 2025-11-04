Raz, dwa, trzy! Świetne wieści dla Polski po meczu Arsenalu w LM

Mecze Slavii Praga z Arsenalem i Napoli z Eintrachtem Frankfurt rozpoczynały emocje związane z wtorkową rywalizacją w Lidze Mistrzów. Kibice, którzy tego wieczoru pojawili się na stadionach w Pradze i Neapolu łącznie zobaczyli trzy gole. Wszystkie były udziałem jednego zespołu.

Arsenal się nie zatrzymuje. W meczu Napoli nie było goli

Arsenal przed wtorkowym meczem ze Slavią notował niesamowitą serię siedmiu kolejnych zwycięstw bez straty gola. David Raya, bramkarz londyńczyków, po raz ostatni przepuścił strzał we wrześniu, gdy jego zespół wygrywał z Newcastle United 2:1.

Faworyt meczu ze Slavią mógł być więc tylko jeden. Już w 32. minucie goście dopięli swego. Lukas Provod zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, a sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Bukayo Saka.

Druga połowa rozpoczęła się dla prażan najgorzej jak tylko mogła. Mikel Merino, występujący na pozycji środkowego napastnika, wykorzystał dośrodkowanie Leandro Trossarda. Ten sam Merino w 68. minucie spotkania trafił do siatki po raz drugi, pozbawiając Slavię jakichkolwiek złudzeń.

Tym razem uprzedził fatalnie interweniującego czeskiego bramkarza, wyskakując do piłki dośrodkowanej przez Declana Rice'a.

Porażka Slavii z Arsenalem to dobre wieści dla Polski. Nasza liga rywalizuje z czeską w walce o jak najwyższe miejsce w rankingu UEFA. Każda wpadka Czechów jest więc pozytywną informacją dla naszego futbolu.

Znacznie mniej działo się w drugim spotkaniu. Napoli podejmowało Eintracht Frankfurt, ale oba zespoły nie potrafiły znaleźć drogi do bramki. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

To nie koniec emocji związanych z Ligą Mistrzów. We wtorkowy wieczór polecamy Państwa uwadze dwie relacje na żywo. Na Sport.pl skoncentrujemy się na meczach PSG z Bayernem i Liverpoolu z Realem Madryt. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tych spotkań na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Nie zabraknie także meldunków z pozostałych spotkań.