Ronaldo mówi już o końcu kariery. "Pewnie będę płakał"

Cristiano Ronaldo nie przestaje zadziwiać. Pomimo 40 lat na karku wciąż jest czołową postacią Al-Nassr i reprezentacji Portugalii. W październiku ustanowił nawet rekord bramek zdobytych w eliminacjach do mistrzostw świata. W sumie ma ich na koncie aż 41. Piłkarz oczywiście deklaruje, że wybiera się na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Musi jednak mierzyć się z coraz częstszymi pytaniami o koniec kariery.

Padło pytanie, kiedy koniec kariery. Zaskakująca odpowiedź Ronaldo. "Wkrótce"

Ostatnio zapytał go o to brytyjski dziennikarz Piers Morgan w podcaście "PiersMorganUncensored". - Wkrótce. Ale myślę, że będę przygotowany. Oczywiście, że będzie ciężko. Pewnie będę płakał, tak… Będzie bardzo, bardzo ciężko, ale przygotowywałem się na przyszłość, odkąd miałem 25, 26, 27 lat. Myślę więc, że będę w stanie wytrzymać tę presję - odpowiedział Ronaldo.

Portugalczyk nie wskazał więc konkretnej daty. Jego kontrakt z saudyjskim Al-Nassr obowiązuje do czerwca 2027 roku. Można zatem zakładać, że co najmniej do tego czasu będzie grał. A czym będzie zajmował się później? - Nic nie dorówna adrenalinie, jaką daje piłka nożna, gdy strzelam gole. Ale mam też inne pasje. Będę miał więcej czasu dla siebie, dla rodziny, dla dzieci… Chcę bardziej poświęcić się rodzinie, być w niej bardziej obecny. Chcę też rozwijać własne hobby. Lubię oglądać walki UFC. Lubię padel... - wyliczał napastnik.

Jasna deklaracja Ronaldo. "Nigdy nie będę youtuberem"

Tym samym dał do zrozumienia, że nie zamierza pozostawać w świecie piłki nożnej np. jako trener czy działacz. W planach ma rozwój innych swoich biznesów. Ronaldo posiada m.in. potężne imperium nieruchomości, a także własną markę bielizny i wody po goleniu. Od niedawna prowadzi też kanał na YouTubie, gdzie zgromadził aż 77 mln subskrybentów. - Oczywiście nigdy nie będę youtuberem, ale chcę tam być. Zamierzam poświęcić temu więcej czasu, aby się czegoś uczyć - zadeklarował.

Jedno jest pewne: po zakończeniu kariery Ronaldo nie będzie się nudził. - Myślę, że będę robił zabawne rzeczy i rzeczy, do których wcześniej nie byłem przyzwyczajony. Bo teraz żyję piłką nożną 24 godziny na dobę, by robić to, co do mnie należy i dobrze się prezentować - podsumował.