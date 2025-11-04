Polacy błyszczą w Lidze Mistrzów. Arsenal rozbity

W 2012 roku UEFA utworzyła międzynarodowe rozgrywki, które są dla młodych piłkarzy przedsmakiem rywalizacji w seniorskiej Lidze Mistrzów. Mowa o UEFA Youth League, czyli Lidze Młodzieżowej UEFA. To turniej zbliżony formatem do Ligi Mistrzów, a grają w nim zawodnicy do 19 roku życia. Pierwszą, historyczną edycję rozegrano w sezonie 2013/14. Benfica przegrała w finale z Barceloną 0:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Młodzi piłkarze zdobywają Wisłę "Nie dzieje się to bez przyczyny"

Młodzi Polacy błysnęli w LM. Dwa gole, dwie asysty

Wtorek 4 listopada był wyjątkowo udanym dniem dla polskich piłkarzy w tych rozgrywkach. Błysnęli Bartosz Szywała i Dominik Sarapata. Ten pierwszy - napastnik Slavii Praga (2009) - zdobył gola w wygranym 5:1 meczu z Arsenalem.

Jeszcze lepszy występ zanotował pomocnik Kopenhagi. Dominik Sarapata (2007), bo o nim mowa, zdobył gola i zaliczył dwie asysty w meczu jego zespołu z Tottenhamem. Duńczycy wygrali 3:2.

Warto dodać, że zarówno Szywała jak i Sarapata to młodzieżowi reprezentanci Polski. Ten pierwszy rozegrał 16 meczów w kadrze do lat 17. Zdobył w nich pięć goli. Drugi to kadrowicz z drużyny do lat 19. Zagrał w niej sześć meczów.

Sarapata, który latem zamienił Górnika Zabrze na Kopenhagę, zagrał już dwa spotkania w seniorskim zespole duńskiego giganta. Szywała - wychowanek Śląska Wrocław - wciąż czeka na debiut w pierwszej drużynie Slavii.

Rekordzistą Ligi Młodzieżowej UEFA jest Barcelona, która wygrała te rozgrywki trzykrotnie. Dwa razy po triumf sięgała Chelsea, a po razie najlepsze okazywały się: RB Salzburg, FC Porto, Real Madryt, AZ Alkmaar i Olympiacos.