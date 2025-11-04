Powrót na stronę główną
Godziny do hitu LM. Alonso ogłosił ws. niewypału za 125 mln. "Musi"
Florian Wirtz kosztował Liverpool ok. 125 milionów euro, ale jak na razie kompletnie rozczarowuje. Choć rozegrał w Premier League już 10 meczów, wciąż nie zdobył ani jednej bramki albo asysty. Jego były trener, Xabi Alonso, jest jednak zdania, że to kwestia czasu, aż zacznie błyszczeć. - Nie mam wątpliwości - podkreślił Hiszpan, który obecnie prowadzi Real Madryt.
SOCCER-CHAMPIONS-LIV-RMA/PREVIEW
Ed Sykes / Action Images via Reuters

Niemiecki piłkarz przez ostatnie kilka lat był niezwykle rozchwytywany na rynku transferowym. Bayer Leverkusen nie zamierzał go jednak łatwo sprzedać - uległ dopiero w ubiegłe lato. Wirtz został zawodnikiem Liverpoolu, który zapłacił za niego około 125 milionów euro. Suma transferu mówiła sama za siebie - 22-latek miał stać się nową gwiazdą Premier League oraz liderem ekipy Arne Slote'a.

Alonso ocenił Wirtza przed hitem Ligi Mistrzów

Dotychczas w barwach Liverpoolu Niemiec zanotował dwie asysty - przeciwko Eintrachtowi Frankfurt w Lidze Mistrzów. Jeśli jednak chodzi o Premier League - dalej czeka na jakikolwiek udział bramkowy. Kibice mistrza Anglii na pewno liczą, że 22-latek pokaże się ze świetnej strony w spotkaniu z Realem Madryt. Futbolowi giganci zmierzą się w Lidze Mistrzów we wtorek.

Podczas konferencji prasowej przed meczem Liverpoolu z Realem pytanie o Wirta otrzymał Xabi Alonso, trener tej drugiej drużyny. Hiszpan w latach 2022-2025 prowadził Niemca w Bayerze. Oto co powiedział o jego kryzysie formy:

- Bez wątpienia odniesie sukces. Nie mam wątpliwości. To wielka zmiana dla niego, przejść do Liverpoolu po tylu latach w Niemczech, po całym życiu w Niemczech. Musi się zaadaptować, ale jest wyjątkowym piłkarzem. Ma jakość, osobowość i w końcu zrobi ten przeskok. Nie mam złudzeń co do "Flo", jest wyjątkowy i jest jednym z powodów, dlaczego ja się znalazłem w tym miejscu. Jestem mu wdzięczny. Mam nadzieję, że zacznie pokazywać klasę - podsumował Alonso.

Starcie wicemistrza Hiszpanii z mistrzem Anglii rozpocznie się o godzinie 21:00.

