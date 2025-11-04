Lewandowski wyszedł na konferencję przed meczem LM i ogłosił ws. przyszłości

Robert Lewandowski po niemal miesiącu wrócił do gry w FC Barcelonie, w niedzielnym meczu ligowym z Elche (3:1) wszedł na boisko w 74. minucie (zastąpił Marcusa Rashforda). Teraz udał się wraz z drużyną na wyjazdowe starcie Ligi Mistrzów z Club Brugge, a podczas wtorkowej konferencji prasowej zasiadł u boku trenera Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski przemówił przed meczem FC Barcelony w Lidze Mistrzów. "Jestem spokojny"

Pierwsze pytanie reprezentant Polski dostał o przyszłość w zespole. - Czuję się dobrze po kontuzji, fizycznie czuję się świetnie. Grałem już z drużyną dwa dni temu i dla mnie najważniejsze jest to, jak mogę pomóc jej wygrać - zaczął. - Jeśli chodzi o moją przyszłość, jestem spokojny; to nie jest najważniejszy moment. Teraz są ważne rzeczy: klub i reprezentacja. Skupiam się na tym, żeby dać z siebie wszystko i wygrywać mecze oraz tytuły - powiedział (cytat za "Mundo Deportivo").

Podobne pytanie, dotyczące przyszłości, zadał mu jeszcze jeden dziennikarz. - Przede wszystkim się nie spieszę. Ostatecznie najważniejsze będzie to, jak będę się czuł po zakończeniu sezonu. Muszę zobaczyć, co zrobię ze swoim życiem, ale teraz skupiam się na strzelaniu goli i zdobywaniu tytułów z drużyną - stwierdził.

Następnie napastnik nieco szerzej skomentował swoją sytuację zdrowotną, zahaczając o drużynę narodową. - W tym sezonie straciłem sporo czasu, ale wyjazd do reprezentacji bardzo mi pomógł. Plan, który obrałem, został opracowany specjalnie dla mnie. Doświadczenie trenerów pomogło mi zrozumieć, jakie podejście jest dla mnie najlepsze. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wszystko poszło. Czuję się świetnie i mam nadzieję, że będę mógł grać na wysokim poziomie do końca rozgrywek. Nieważne, jak się zaczyna sezon, ale jak się go kończy - wyjaśnił.

Robert Lewandowski nawiąże do formy z poprzedniego sezonu? "W moim wieku..."

Na razie Polak jest daleki od powtórzenia wyczynów z poprzednich rozgrywkach, gdy w 52 spotkaniach zdobył 42 bramki. - Jeśli chodzi o liczby, nie wiem, czy dam radę, bo opuściłem kilka meczów z powodu kontuzji, ale kiedy jestem na boisku, średnia minut na bramkę prawdopodobnie będzie podobna - powiedział.

Mimo pewnych przeszkód 37-latek wierzy, że może jeszcze pomóc drużynie. - W moim wieku wiem, że nie mogę grać tyle, co kiedyś, ale radzę sobie dobrze. Trenuję na bardzo wysokim poziomie i jeśli gramy zespołowo, napastnikom jest bardzo łatwo. Jeśli będziemy ciężko pracować, efekty przyjdą same - oznajmił.

Od początku sezonu Robert Lewandowski rozegrał 10 meczów dla FC Barcelony. Zdobył w nich cztery bramki, nie zanotował żadnej asysty.