Marta Nawrocka w piątek 24 października spotkała się z reprezentantkami Polski. - Coraz częściej podbijacie światowe murawy, udowadniając, że piłka nożna to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście inspiracją dla tysięcy dziewczynek w całej Polsce, a Wasze historie dowodem na to, że warto marzyć i spełniać sportowe marzenia - mówiła. A następnie zasiadła na trybunach gdańskiego stadionu podczas towarzyskiej potyczki polskich piłkarek z Holenderkami (0:0).

Marta Nawrocka zabrała głos po meczu Polska - Holandia

Później 39-latka podzieliła się swoimi odczuciami. "Mecz Polska - Holandia to było coś więcej niż sportowe widowisko. To był pokaz determinacji, odwagi i serca, które nasze zawodniczki wkładają w każdy krok na murawie. Byłam poruszona ich walką do ostatnich minut i dumna, że mogłam im kibicować razem z tysiącami fanów" - napisała na Instagramie.

To nie wszystko. Okazuje się, że Nawrocka miała jeszcze jedno spotkanie. "Po meczu miałam przyjemność porozmawiać z przedstawicielkami Amp Futbol Polska, które każdego dnia udowadniają, że granice istnieją tylko w naszej głowie" - wyjawiła.

Marta Nawrocka nie pierwszy raz okazała wsparcie kobiecej piłce

W sierpniu, niedługo po zostaniu Pierwszą Damą, Marta Nawrocka pojawiła się na IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej jako gość specjalny. - Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - tak zwracała się do młodych piłkarek.

Dla kobiecej reprezentacji Polski było to jedno z dwóch spotkań towarzyskich w tym miesiącu. We wtorek 28 października zagra ona z Walią (w Newport).