A jednak! Oto gdzie pojawiła się Marta Nawrocka. "To ma znaczenie"

O miłości Karola Nawrockiego do sportu mówiło się sporo jeszcze w trakcie jego kampanii prezydenckiej. 42-latek nie ukrywał, że w młodości regularnie trenował boks. Jest też zagorzałym kibicem piłki nożnej, w tym przede wszystkim Lechii Gdańsk. W przypadku jego małżonki wiemy natomiast tyle, że podobnie jak mąż stara się dbać o formę fizyczną, biegając czy chodząc na siłownię. Nic więc dziwnego, że jako osoba publiczna również stara się promować aktywność fizyczną.

Marta Nawrocka odwiedziła reprezentację Polski kobiet

Już w sierpniu Marta Nawrocka pojawił się na IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. 39-latka była gościem specjalnym tego wydarzenia. - Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - mówiła wówczas obecnym na zawodach młodym piłkarkom.

Tym razem Nawrocka spotkała się już z profesjonalnymi przedstawicielkami tej dyscypliny. Miało to miejsce w Gdańsku, przed meczem seniorskiej kadry z Holandią. Podczas przemówienia pierwsza dama ponownie podkreśliła, że futbol w Polsce staje się również kobiecą dyscypliną. - Coraz częściej podbijacie światowe murawy, udowadniając, że piłka nożna to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście inspiracją dla tysięcy dziewczynek w całej Polsce, a Wasze historie dowodem na to, że warto marzyć i spełniać sportowe marzenia - powiedziała.

Głos zabrała również Nina Patalon. - Cieszy nas, że Pierwsza Dama interesuje się piłką nożną kobiet i chciała zobaczyć naszą drużynę z bliska. Takie gesty pokazują, że to, co robimy ma znaczenie i że wokół kobiecego futbolu buduje się coraz większe wsparcie - podkreśliła selekcjonerka kadry Polski.

Biało-Czerwone zmierzą się z Holandią w piątek o godzinie 18. Będzie to dla nich pierwsze spotkanie od czasu tegorocznych mistrzostw Europy.