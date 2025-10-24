Powrót na stronę główną
A jednak! Oto gdzie pojawiła się Marta Nawrocka. "To ma znaczenie"
Nie tylko Karol Nawrocki stara się promować oraz wspierać polski sport. Miłośniczką aktywności fizycznej jest również jego małżonka. Marta Nawrocka już na początku swojej działalności publicznej pojawiła się na wydarzeniu piłkarskim, a teraz spotkała się z reprezentacją Polski w futbolu kobiet. Nasza drużyna w piątek rozegra mecz towarzyski przeciwko Holandii.
Marta Nawrocka Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
Marta Nawrocka Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

O miłości Karola Nawrockiego do sportu mówiło się sporo jeszcze w trakcie jego kampanii prezydenckiej. 42-latek nie ukrywał, że w młodości regularnie trenował boks. Jest też zagorzałym kibicem piłki nożnej, w tym przede wszystkim Lechii Gdańsk. W przypadku jego małżonki wiemy natomiast tyle, że podobnie jak mąż stara się dbać o formę fizyczną, biegając czy chodząc na siłownię. Nic więc dziwnego, że jako osoba publiczna również stara się promować aktywność fizyczną.

Marta Nawrocka odwiedziła reprezentację Polski kobiet

Już w sierpniu Marta Nawrocka pojawił się na IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. 39-latka była gościem specjalnym tego wydarzenia. - Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - mówiła wówczas obecnym na zawodach młodym piłkarkom.

Tym razem Nawrocka spotkała się już z profesjonalnymi przedstawicielkami tej dyscypliny. Miało to miejsce w Gdańsku, przed meczem seniorskiej kadry z Holandią. Podczas przemówienia pierwsza dama ponownie podkreśliła, że futbol w Polsce staje się również kobiecą dyscypliną. - Coraz częściej podbijacie światowe murawy, udowadniając, że piłka nożna to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście inspiracją dla tysięcy dziewczynek w całej Polsce, a Wasze historie dowodem na to, że warto marzyć i spełniać sportowe marzenia - powiedziała.

Głos zabrała również Nina Patalon. - Cieszy nas, że Pierwsza Dama interesuje się piłką nożną kobiet i chciała zobaczyć naszą drużynę z bliska. Takie gesty pokazują, że to, co robimy ma znaczenie i że wokół kobiecego futbolu buduje się coraz większe wsparcie - podkreśliła selekcjonerka kadry Polski.

Biało-Czerwone zmierzą się z Holandią w piątek o godzinie 18. Będzie to dla nich pierwsze spotkanie od czasu tegorocznych mistrzostw Europy.

