Cristiano Ronaldo jest niesamowity! Co za wyczyn Portugalczyka

Naszpikowane gwiazdami Al-Nassr z Cristiano Ronaldo na czele było zdecydowanym faworytem wyjazdowej potyczki z Al-Hazem. Ten mecz zakończył się ich zwycięstwem 2:0.

W pierwszej połowie na listę strzelców wpisał się Joao Felix, natomiast w końcówce spotkania rezultat podwyższył Cristiano Ronaldo. Al-Nassr zrobiło to, co potrafi najlepiej - goście całkowicie zdominowali rywala. Al-Hazem w całym meczu oddało zaledwie trzy niegroźne strzały. Kolejna wygrana - już dziesiąta z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki - nie przykuła jednak uwagi tak mocno, jak kolejny historyczny wyczyn 40-latka.

Strzelona w 88. minucie bramka okazała się 950. trafieniem w karierze Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie omieszkał przypomnieć o tym osiągnięciu w mediach społecznościowych. "Cieszę się, że pomogłem wygrać drużynie, przy okazji zdobywając 950. bramkę! Zawsze jestem głodny kolejnych wyzwań!" - czytamy w okolicznościowym wpisie.

Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) prowadzi statystykę najlepszych strzelców w historii piłki nożnej. Cristiano Ronaldo rzecz jasna przewodzi stawce, drugi zaś jest Leo Messi - na jego koncie znajduje się 891 bramek. Argentyńczyk niedługo może świętować przekroczenie kolejnej bariery.

Al-Nassr prowadzi w tabeli ligi saudyjskiej z kompletem sześciu zwycięstw. W klasyfikacji strzelców prowadzi Joao Felix z dziewięcioma bramkami. Ronaldo, który w tym sezonie sześciokrotnie kierował piłkę do siatki, jest trzeci. Wyprzedza go jeszcze Joshua King z Al-Khaleej.