Sprawa Krychowiaka ma drugie dno? "Musiał przegrać"

"To też jedna z dziwniejszych historii w polskiej piłce - Grzegorz Krychowiak [...] po cichu, został zgłoszony do rozgrywek przez występujący w warszawskiej okręgówce Mazur Radzymin. Klub nigdzie tego nie ogłaszał, ale sprawa przypadkiem wyciekła do mediów. [...] Meczem z trzecią drużyną Polonii Warszawa, w którym Krychowiak miał zadebiutować, [...] jego kariera skończy się w ogóle" - pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak, obecny na sobotnim spotkaniu, w którym stukrotny reprezentant Polski miał pożegnać się z profesjonalną piłką. Jednakże pojawiły się zaskakujące doniesienia.

Grzegorz Krychowiak zaskoczył. Zagrał dla Mazura Radzymin w meczu ligi okręgowej

W programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl na YouTube temat wywołali dziennikarze Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski. Ten pierwszy zdradził, co piłkarz mówił im podczas premiery dokumentu Wojciecha Szczęsnego: - Dał do zrozumienia, że już raczej w profesjonalną piłkę grać nie będzie - zaczął.

- Jednak zdecydował się jeszcze w ten weekend zapisać się na moment do Mazura Radzymin i wystąpić u boku Quebonafide w meczu z Polonią III Warszawa, zakończonym wynikiem 3:3 - dodał. Po czym zwrócił się do Wiśniowskiego: - Jak to czytasz?

To dlatego Grzegorz Krychowiak zagrał z Quebonafide w Mazurze Radzymin? "Wyłączne wytłumaczenie tej historii"

- Jak miałbym być szczery, to wydaje mi się, że Krychowiak musiał przegrać jakiś zakład. To jest wyłączne wytłumaczenie tej historii - odpowiedział drugi z dziennikarzy. Po czym Włodarczyk przypomniał, że jakiś czas temu piłkarz i muzyk byli m.in. z Krzysztofem Stanowskim i raperem Kizo na wyjeździe w Arabii Saudyjskiej (nagrania programu dla Kanału Zero). - Istnieje podejrzenie, że tam mogło dojść do nieformalnego zawarcia tej umowy - stwierdził Włodarczyk.

- Jeśli czterech facetów jest gdzieś razem na odludziu, to na pewno im się nudzi i wymyślają różne głupie zabawy. Pewnie jedną z nich była jakaś gra, w której stawką było to, że Krychowiak zagra w drużynie Quebonafide. To się widocznie stało - odparł Wiśniowski.

Następnie ujawnił, że podczas wspomnianej premiery filmu Szczęsnego 35-latek nieco inaczej wypowiadał się w rozmowach przed kamerą, a inaczej w prywatnych. - (W tych drugich - red.) mówił, że wszystko zmierza do tego, iż stanie się bardziej postacią telewizyjną, a nie piłkarzem. Wiemy, że czeka na premierę swojego filmu dokumentalnego. Część z tych scen jeszcze się kręci, być może (w sobotę - red.) część została nakręcona - wyjaśnił. - Wydaje mi się, że to nie była inicjatywa Krychowiaka - podsumował Wiśniowski. - Być może to jakaś forma promocji tejże produkcji - zakończył Włodarczyk.

W poprzednim sezonie Grzegorz Krychowiak był zawodnikiem Anorthosisu Famagusta. Wcześniej występował w: Abha Club (2023/24), Al-Shabab (2022/23), AEK-u Ateny (2022), Krasnodarze (2021/22), Lokomotiwie Moskwa (2018-2021), West Bromwich Albion (2017/18), PSG (2016/17), Sevilli (2014-2016), Stade Reims (2009-2011 i 2012-2014), FC Nantes (2011/2012) oraz Girondins Bordeaux (2008-2009, 2011).