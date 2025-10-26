Powrót na stronę główną
Sprawa Krychowiaka ma drugie dno? "Musiał przegrać"
Grzegorz Krychowiak zdecydował się zagrać dla Mazura Radzymin, klubu mazowieckiej ligi okręgowej, co wywołało wielkie zdumienie. Motywacją piłkarza miał być powstający o nim film dokumentalny, ale nieoczywistą teorię przedstawił dziennikarz Łukasz Wiśniowski. Ma ona związek z Quebonafide, raperem grającym w barwach Mazura.
3Mecz Mazur Radzymin - Polonia Warszawa w Radzyminie
Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

"To też jedna z dziwniejszych historii w polskiej piłce - Grzegorz Krychowiak [...] po cichu, został zgłoszony do rozgrywek przez występujący w warszawskiej okręgówce Mazur Radzymin. Klub nigdzie tego nie ogłaszał, ale sprawa przypadkiem wyciekła do mediów. [...] Meczem z trzecią drużyną Polonii Warszawa, w którym Krychowiak miał zadebiutować, [...] jego kariera skończy się w ogóle" - pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak, obecny na sobotnim spotkaniu, w którym stukrotny reprezentant Polski miał pożegnać się z profesjonalną piłką. Jednakże pojawiły się zaskakujące doniesienia.

Grzegorz Krychowiak zaskoczył. Zagrał dla Mazura Radzymin w meczu ligi okręgowej 

W programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl na YouTube temat wywołali dziennikarze Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski. Ten pierwszy zdradził, co piłkarz mówił im podczas premiery dokumentu Wojciecha Szczęsnego: - Dał do zrozumienia, że już raczej w profesjonalną piłkę grać nie będzie - zaczął.

- Jednak zdecydował się jeszcze w ten weekend zapisać się na moment do Mazura Radzymin i wystąpić u boku Quebonafide w meczu z Polonią III Warszawa, zakończonym wynikiem 3:3 - dodał. Po czym zwrócił się do Wiśniowskiego: - Jak to czytasz?

To dlatego Grzegorz Krychowiak zagrał z Quebonafide w Mazurze Radzymin? "Wyłączne wytłumaczenie tej historii"

- Jak miałbym być szczery, to wydaje mi się, że Krychowiak musiał przegrać jakiś zakład. To jest wyłączne wytłumaczenie tej historii - odpowiedział drugi z dziennikarzy. Po czym Włodarczyk przypomniał, że jakiś czas temu piłkarz i muzyk byli m.in. z Krzysztofem Stanowskim i raperem Kizo na wyjeździe w Arabii Saudyjskiej (nagrania programu dla Kanału Zero). - Istnieje podejrzenie, że tam mogło dojść do nieformalnego zawarcia tej umowy - stwierdził Włodarczyk.

- Jeśli czterech facetów jest gdzieś razem na odludziu, to na pewno im się nudzi i wymyślają różne głupie zabawy. Pewnie jedną z nich była jakaś gra, w której stawką było to, że Krychowiak zagra w drużynie Quebonafide. To się widocznie stało - odparł Wiśniowski.

Następnie ujawnił, że podczas wspomnianej premiery filmu Szczęsnego 35-latek nieco inaczej wypowiadał się w rozmowach przed kamerą, a inaczej w prywatnych. - (W tych drugich - red.) mówił, że wszystko zmierza do tego, iż stanie się bardziej postacią telewizyjną, a nie piłkarzem. Wiemy, że czeka na premierę swojego filmu dokumentalnego. Część z tych scen jeszcze się kręci, być może (w sobotę - red.) część została nakręcona - wyjaśnił. - Wydaje mi się, że to nie była inicjatywa Krychowiaka - podsumował Wiśniowski. - Być może to jakaś forma promocji tejże produkcji - zakończył Włodarczyk.

W poprzednim sezonie Grzegorz Krychowiak był zawodnikiem Anorthosisu Famagusta. Wcześniej występował w: Abha Club (2023/24), Al-Shabab (2022/23), AEK-u Ateny (2022), Krasnodarze (2021/22), Lokomotiwie Moskwa (2018-2021), West Bromwich Albion (2017/18), PSG (2016/17), Sevilli (2014-2016), Stade Reims (2009-2011 i 2012-2014), FC Nantes (2011/2012) oraz Girondins Bordeaux (2008-2009, 2011).

