Robert Lewandowski jest u schyłku swojej kariery. Mimo to wciąż gra na bardzo wysokim poziomie, co wielokrotnie udowadniał w Barcelonie. Ten sezon jest dla niego bardzo trudny - naznaczony kontuzjami. Choć jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu, wydaje się, że nie zostanie on przedłużony i 37-latek opuści Dumę Katalonii.

Ruben Amorim chciał Roberta Lewandowskiego

W związku z tym były napastnik m.in. Bayernu Monachium będzie wolnym zawodnikiem i kluby będą mogły pozyskać go za darmo na zasadzie wolnego transferu. Od jakiegoś czasu 37-latek jest kuszony pieniędzmi z Bliskiego Wschodu. Mówi się także o USA oraz o... AC Milan.

Jak się okazuje, to nie jest jedyny duży klub w Europie, który interesuje się Robertem Lewandowskim. Według doniesień dziennikarzy "Mirror" fanem talentu Polaka jest... Ruben Amorim z Manchesteru United. Choć "Czerwone Diabły" znacznie wzmocniły swój atak, to szkoleniowiec ma być "zaintrygowany możliwością pozyskania Roberta Lewandowskiego" - czytamy.

"Trener United, Ruben Amorim, od dawna podziwia tego doświadczonego napastnika. Uważa, że ściągnięcie Lewandowskiego na Old Trafford miałoby pozytywny wpływ na jego drużynę i pomogłoby w rozwoju pozostałym zawodnikom" - napisano.

Właściciel klubu podjął decyzję ws. Polaka

Jak się okazuje, ten transfer najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Wszystko przez decyzję współwłaściciela Manchesteru United - Sir Jima Ratcliffe'a, który miał "zablokować szokujący transfer do Manchesteru United" - pisze dziennik.

"Ratcliffe jasno dał do zrozumienia, że United nie powtórzy błędów z przeszłości, jeśli chodzi o podpisywanie kontraktów z piłkarzami zbliżającymi się do końca kariery" - miał uznać szef Czerwonych Diabłów.

Serwis wylicza, że Robert Lewandowski zarabia w Barcelonie "oszałamiające 540 000 funtów tygodniowo", a Ratcliffe za wszelką cenę chce "zmniejszyć paraliżujący budżet płacowy United i nie uważa, aby pozyskanie Lewandowskiego było realną opcją" - zakończono.

Robert Lewandowski mógł trafić do Manchesteru United w 2012 roku. Kapitan reprezentacji Polski zdradził w wywiadzie dla BBC, że powiedział im "tak", ale jego ówczesny klub - Borussia Dortmund nie zgodziła się na ten transfer. - Nie mogli mnie sprzedać. Wiedzieli, że jeśli zostanę, zarobią więcej pieniędzy i że mogę poczekać (z odejściem - red.) jeszcze rok lub dwa - wyjaśnił. Ostatecznie dwa lata później polski napastnik przeniósł się do Bayernu Monachium jako wolny zawodnik.