Czerwona kartka Szczęsnego w meczu z Realem. Oto reakcja legendy

Już dziś odbędzie się kolejny pojedynek Realu i Barcelony. Zbliżające się El Clasico na antenie Eleven Sports skomentuje Mateusz Święcicki. O kulisach pracy przy największym klubowym starciu w Hiszpanii komentator opowiedział Przemysławowi Langierowi z Interii.

Jednym z poruszonych wątków był styczniowy klasyk. Stawka wówczas była duża - był to mecz o Superpuchar Hiszpanii. Strzelanie rozpoczął Kylian Mbappe, ale chwilę później rozpoczął się koncert Barcelony. W pierwszej połowie bramki zdobywali Yamal, Lewandowski, Raphinha oraz Balde, a tuż po przerwie piłkę do siatki po raz drugi skierował Raphinha. Mecz był pod pełną kontrolą Dumy Katalonii... aż do czerwonej kartki Wojciecha Szczęsnego. Madrytczyków było jednak stać tylko na częściowe odrobienie strat.

Allegri do Szczęsnego: "co ty zrobiłeś?"

"Wojtek pokazywał mi po tamtym meczu wiadomość głosową, jaką nagrał mu Massimiliano Allegri, z którym ma niezwykłą i ciepłą relację. Tam było coś w rodzaju: "hahahahahaha, co ty zrobiłeś?". Później oczywiście napisał mu już coś bardziej poważnego, z pozdrowieniami, ale ten głos śmiejącego się Allegriego był przesłodki." - opowiedział Święcicki.

Wojciech Szczęsny bardzo dobrze zna się z Massimiliano Allegrim. Pracowali razem przez pięć sezonów w Juventusie. Polak przyznał w jednym z wywiadów z Mateuszem Święcickim, że są bliskimi przyjaciółmi. - Max był trenerem, którego poznałem najlepiej jako człowieka. Rozmawiałem z nim częściej niż z żoną, codziennie do mnie dzwonił. Myślałem wcześniej, że on ma w tym jakiś interes, ale zrozumiałem, że on po prostu chciał wiedzieć, czy u mnie jest okej.

Massimiliano Allegri obecnie prowadzi AC Milan. Piłkarze z Mediolanu po ośmiu kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli Serie A. Wojciech Szczęsny z kolei szykuje się do swojego kolejnego El Clasico. Mecz Barcelony z Realem odbędzie się w niedzielę, 26 października, o godzinie 16:15.