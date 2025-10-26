Sensacyjne powołanie Urbana? "Dla niego już jest za późno"

W ostatnim czasie Rafał Augustyniak jest na ustach kibiców Legii Warszawa i nie tylko. Pomocnik, który często gra jako obrońca strzelił dwa gole z Szachtarem Donieck i zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo z ukraińskim gigantem. Polak dał ważny impuls po ostatnich porażkach, m.in. tej z Zagłębiem Lubin 1:3. Ponadto zrobiło się troche mniej szumu wokół stołecznego klubu, jaki był wywołany całą tą sytuacją i głosami o zwolnieniu Edwarda Iordanescu.

Rafał Augustyniak dał Legii zwycięstwo z Szachtarem

Oba trafienia Rafała Augustyniaka były przepiękne. Po raz pierwszy trafił do siatki w 16. minucie. "podprowadził piłkę w okolice dwudziestego metra, po czym oddał mocny strzał. Piłka poleciała w samo okienko bramki, a Kiril Fesyun nie zdołał jej obronić! To było trafienie z cyklu "Stadiony świata", które dało Legii prowadzenie" - opisywał na łamach Sport.pl Szymon Szczepanik.

Pod koniec meczu Jakub Żewłakow wywalczył rzut wolny tuż przed polem karnym Szachtara. Do piłki podszedł... Augustyniak i huknął nie do obrony, dając swojej drużynie zwycięstwo 2:1. Po spotkaniu w rozmowie z Polsatem Sport stwierdził, że "druga bramka była ładniejsza". - Bezpośrednio z rzutu wolnego chyba nigdy nie trafiłem. Cieszę się, że wygraliśmy, ponieważ cierpieliśmy w ostatnim okresie. Pokazaliśmy, że mamy jaja i możemy walczyć oraz zwyciężać - oświadczył.

Augustyniak w reprezentacji Polski? Kosecki: Za późno

Po tym meczu zaczęły się pojawiać głosy o tym, by sprawdzić Rafała Augustyniaka w reprezentacji Polski. Jan Urban wciąż poszukuje defensywnego pomocnika, a Bartosz Slisz ostatnio zawodził - za co był krytykowany, a ponadto nie będzie mógł zagrać z powodu zawieszenia za żółte kartki. Podobnie jak Przemysław Wiśniewski. W programie "To jest Sport.pl" Jakub Kosecki stwierdził, co myśli nt. potencjalnego powołania dla pomocnika Legii.

- Uważam, że dla niego to już jest za późno. Taka piłka europejska, czyli na najwyższym poziomie to już niestety... On nie jest szybkim zawodnikiem, a wiemy jak teraz najlepsze kluby - do których my dążymy - grają szybko i tam w pewnym momencie po prostu byłby problem - stwierdził.

- Tu gdzie jest, jak jest, co robi i jaką rolę odgrywa, to jest idealny poziom i moment (w jego karierze - przyp. red.) - zakończył.

