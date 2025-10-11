Boniek wydał werdykt ws. Probierza. Już jaśniej chyba się nie da

10 zwycięstw, cztery remisy i aż siedem porażek - takim bilansem w reprezentacji Polski legitymuje się Michał Probierz. Początek miał całkiem niezły, bo awansował z Biało-Czerwonymi na Euro 2024, ale później było coraz gorzej. Na samej imprezie jego drużyna spisała się fatalnie i jako pierwsza straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Następnie spadła z Dywizji A Ligi Narodów i mocno utrudniła sobie drogę na mistrzostwa świata 2026. Szczególnie bolesna była porażka 1:2 z Finlandią w eliminacjach. W czerwcu 2025, po wielu kontrowersjach, które Probierz sam wywołał, podał się do dymisji. Od tego czasu pozostaje bez pracy, choć ostatnio łączony jest z reprezentacją Chin, a także Kazachstanu. Ba, z drugą z wymienionych ekip miał się już nawet kontaktować.

Zbigniew Boniek komentuje ewentualny transfer Probierza. "Nic wielkiego z nimi nie ugra"

Czy ewentualny angaż w drużynie narodowej Kazachstanu byłby dobrym ruchem dla Probierza ze sportowego punktu widzenia? Czy ma szansę osiągnąć coś wielkiego z tą kadrą? Ten temat analizował Zbigniew Boniek i miał jasne stanowisko w sprawie. - Nic wielkiego z nimi nie ugra - zaznaczył na wstępie w programie "Prawda Futbolu" na YouTube. Zauważył jednak jeden pozytyw, który może skusić byłego selekcjonera Polaków do podjęcia wyzwania.

- Pieniądze zarobi duże. Wszyscy trenerzy, którzy idą trenować reprezentacje Azerbejdżanu czy Kazachstanu i innych podobnych reprezentacji w Europie, to idą nie po to, że mają chęć realizować swoje ambicje zawodowe. Po prostu to jest dobry teren, można pójść, zarobić kupę kasy, ale mistrzostw Europy i tak się nie wygra. A na ME pojechać to jest, wiesz, raz na 100 lat takie rzeczy się zdarzają - podkreślał.

Oto problemy, na które Probierz może natrafić w Kazachstanie

Jak zaznaczył były prezes PZPN, prowadzenie Kazachstanu może być dość trudnym wyzwaniem dla Probierza. I to z kilku powodów. Wypunktował je. - Jak Michał tam pójdzie, to ja mu życzę wszystkiego najlepszego, ale trudne jest wejście... Nie znasz języka. (...) Nie wiem, czy Michał zna rosyjski. Nie znasz piłkarzy, nie wiesz, gdzie ci piłkarze grają. To nie jest łatwe - mówił.

Kazachstan ma już tylko nikłe szanse na to, by awansować na mistrzostwa świata 2026. Po sześciu meczach plasuje się na czwartej lokacie w grupie J z sześcioma punktami na koncie. Lider, czyli Macedonia Północna, ma ich 12. Kazachstan wyprzedzają jeszcze druga Belgia i trzecia Walia, kolejno 11 i 10 "oczek", ale mają jedno spotkanie rozegrane mniej od rywali. A co z Probierzem, jeśli nie przejmie reprezentacji narodowej? Jeszcze nie tak dawno pojawiły się plotki, że może wrócić do ekstraklasy. Łączono go z Pogonią Szczecin, ale temat ostatecznie upadł.