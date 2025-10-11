Alarm ws. Mbappe. Cios dla Realu Madryt

Reprezentacja Francji aż do drugiej minuty doliczonego czasu gry pierwszej połowy nie potrafiła zdobyć gola w meczu u siebie z Azerbejdżanem w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Sprawy w swoje ręce musiał wziąć Kylian Mbappe, który popisał się piękną, indywidualną akcją. Napastnik Realu Madryt minął kilku rywali, wbiegł w pole karne i precyzyjnym strzałem zdobył gola. W drugiej połowie gospodarze zdobyli dwie bramki (Adrien Rabiot w 69. i Florian Thauvin w 84. minucie) i ostatecznie wygrali 3:0.

Alarm we Francji i Realu Madryt. Kylian Mbappe zszedł z boiska z kontuzją

Kylian Mbappe nie dokończył piątkowego spotkania. 26-letni gwiazdor w 83. minucie usiadł na boisku i pokazał, że konieczna będzie zmiana. Narzekał bowiem na kontuzję kostki. Chwilę później opuścił murawę i udał się do szatni. Dziennik "L'Equipe" poinformował, że Mbappe nie poleci wraz z reprezentacją Francji na kolejny mecz eliminacyjny - z Islandią.

- To ta sama kostka, z którą Kylian miał problemy w tym sezonie. Ból ustępuje, ale w momencie, gdy odpoczywa. Teraz czuje dyskomfort i po badaniach będziemy wiedzieć coś więcej. Nie powinno to być jednak coś groźnego - dodał Didier Deschamps, trener reprezentacji Francji.

Mbappe jest w ostatnich tygodniach w rewelacyjnej formie. Francuz zdobywał gola w ostatnich dziesięciu meczach z rzędu (w barwach Francji i Realu Madryt). Ostatni raz nie trafił do siatki 30 sierpnia w spotkaniu ligowym u siebie z Mallorcą (Real Madryt wygrał 2:1).

Kibice Realu Madryt dmuchają na zimne, bo ich zespół już 26 października (godz. 16.15) zagra u siebie w El Clasico z FC Barceloną.

Francja z kompletem trzech zwycięstw jest liderem grupy D eliminacyjnej do MŚ. Dwukrotni mistrzowie świata z Islandią zagrają w poniedziałek, 13 października o godz. 20.45.