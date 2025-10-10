Co za spotkanie! Zaskakujący goście na meczu Polska - Czarnogóra

Reprezentacja Polski wygrała 1:0 w towarzyskim spotkaniu z Nową Zelandią i rozpoczęła przygotowania do starcia z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Dzień po sparingowym spotkaniu swój mecz rozgrywali polscy młodzieżowcy. Kadra U-21 pod wodzą Jerzego Brzęczka mierzyła się z Czarnogórą w ramach eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy. To spotkanie kapitalnie rozpoczęło się dla Biało-Czerwonych, bo już w 4. minucie Antoni Kozubal strzelił gola na 1:0 po asyście Kacpra Urbańskiego. W 23. minucie prowadzenie podwyższył Oskar Pietuszewski. Ten mecz wciąż trwa a tekstową relację na żywo można śledzić na łamach Sport.pl.

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

Legendy spotkały się na meczu polskiej młodzieżówki

W starciu z Nową Zelandią nie wystąpił Robert Lewandowski. Mimo przygotowań znalazł czas, by wesprzeć polskich młodzieżowców, o czym pisał dziennikarz Sport.pl Filip Macuda. "Reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim na czele obejrzy dziś mecz młodzieżówki z trybun Areny Katowice" - pisał w serwisie X.

W trakcie tego spotkania doszło do spotkania legend, bo do Katowic wybrał się także... Jakub Błaszczykowski - były piłkarz i kapitan reprezentacji Polski oraz były kolega Lewandowskiego z Borussii Dortmund. "Co za spotkanie podczas meczu kadry U21!" - pisze Łączy nas piłka w swoich social mediach.

Reprezentacja Polski do lat 21 kapitanie rozpoczęła eliminacje do młodzieżowych mistrzostw Europy. W dwóch pierwszych meczach odniosła dwa zwycięstwa 3:0 z Macedonią Północną i 4:0 z Armenią. Impreza odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.

Selekcjonerem tej kadry jest Jerzy Brzęczek, który w przeszłości prowadził dorosłą reprezentację, z którą awansował nawet na Euro, ale został zwolniony przez Zbigniewa Bońka. Po latach były prezes PZPN ujawnił, dlaczego to zrobił.

- Umówmy się co do jednej rzeczy: tylko Zbigniew Boniek mógł wtedy z Jerzego Brzęczka zrobić selekcjonera. Zrobiłem bardzo dobry krok. Musiałem podjąć taką decyzję, bo zaistniały sytuacje, które nie miały nic wspólnego z boiskiem - mówił w "Cafe Futbol", cytowany przez WP SportoweFakty.