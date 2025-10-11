Powrót na stronę główną
Najnowsze wieści ws. gry Szczęsnego. Garcia przemówił
Wojciech Szczęsny wskoczył do bramki FC Barcelony pod koniec września w związku z kontuzją kolana Joana Garcii. Było pewne, że Polak będzie zastępować Hiszpana przez kilka tygodni. Według hiszpańskich mediów lekarze przygotowują Garcię, by był gotowy na konkretny mecz, nastawiały się na bardzo optymistyczny scenariusz. Hiszpan postanowił odnieść się do tych doniesień i do swojej kontuzji.
Wojciech Szczęsny
Joan Garcia doznał kontuzji kolana w meczu z Realem Oviedo 25 września (3:1 dla FC Barcelony). Musiał przejść operację. Na szczęście kontuzja nie okazała się poważniejsza, w przeciwieństwie do Gaviego, który wypadł na dobre kilka miesięcy. Garcia miał pauzować od czterech do sześciu tygodni. Znając podejście Hansiego Flicka i jego sztabu, trzeba było się nastawiać na jak najpóźniejszy powrót, czyli na początku listopada, by zminimalizować ryzyko odnowienia kontuzji. Ale media w Hiszpanii były pozytywniej nastawione.

Garcia zabrał głos ws. powrotu

Miejsca Garcii w bramce zajął Wojciech Szczęsny. Polak nie ma problemu z rolą rezerwowego golkipera. Chce przede wszystkim pomagać zespołowi i wpłynąć na rozwój Garcii, akceptuje rolę doświadczonego rezerwowego i swego rodzaju mentora. Zagrał już w trzech meczach - z Realem Sociedad (2:1), Paris Saint-Germain (1:2) i Sevillą (1:4).

Pewne jest, że Szczęsny będzie bronił jeszcze jakiś czas. Madrycki dziennik "AS" niedawno sugerował, że Garcia wróci na El Clasico. Proces powrotu do zdrowia ma przebiegać bardzo dobrze, a lekarze mają robić wszystko, by Hiszpan dostał zielone światło na wielki hit. Podobne informacje podał kataloński "Sport".

Garcia został zapytany przez telewizję Movistar o swoją sytuację. Słowa Hiszpana zaprzeczają tym informacjom. Hiszpan przyznał, że nie wróci tak prędko, więc Szczęsny powinien zajmować miejsce w bramce jeszcze kilka tygodni. Co ważne, powinien zagrać z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu.

- Moje kolano czuje się dobrze. Kiedy wrócę do gry? Mniej więcej za miesiąc - powiedział Garcia.

Na początku listopada Barcelona zagra u siebie z Elche (2 listopada), Clubem Brugge w Lidze Mistrzów na wyjeździe (5 listopada) i na wyjeździe z Celtą Vigo (9 listopada). Garcia powinien zatem wrócić na któryś z tych trzech meczów. Potem będzie ostatnia przerwa reprezentacyjna w tym roku.

Co ciekawe, sam Szczęsny nie nastawiał na grę w najbliższym El Clasico. - Szczerze mu życzę, by jak najszybciej doszedł do zdrowia. I nie liczę na to, że sam wystąpię w El Clasico - mówił w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

Dla Szczęsnego to będzie pierwsze Clasico na Bernabeu, w którym zagra. Rok temu był na hicie w Madrycie, ale na ławce rezerwowych. W bramce stanął Inaki Pena i zachował czyste konto, Barcelona wygrała 4:0.

FC Barcelona jest wiceliderem La Ligi z dwoma punktami straty do Realu Madryt. W lidze hiszpańskiej nie ma już niepokonanego zespołu.

