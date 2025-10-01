Sensacyjne doniesienia ws. Probierza! Może przejąć reprezentację

Michał Probierz 12 czerwca tego roku zrezygnował z pracy trenera reprezentacją Polski. Zrobił to po przegranym, wyjazdowym meczu 1:2 z Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. W roli selekcjonera zastąpił go Jan Urban. - Współczuję mu strasznie. Wiem, co to oznacza, że zaglądniesz do jakichkolwiek mediów i tam jest to źle, to źle, to przez niego. Trzeba mieć naprawdę mocną psychikę, żeby z takimi rzeczami sobie radzić (...). Tutaj... ta krytyka, okej, nie ma sprawy, jako media macie prawo krytykować. Kurde, ale jak długo. Ileż można - mówił Urban o końcówce pracy Probierza.

Zagraniczne media donoszą. Michał Probierz może objąć ich reprezentację!

Probierz od momentu rezygnacji z funkcji trenera reprezentacji Polski, nie znalazł sobie nowej pracy. W kuluarach mówiło się, że może objąć klub z polskiej PKO BP Ekstraklasy lub I ligi, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Teraz "Aladop.kz" poinformował, że Probierz jest jednym z trzech kandydatów do roli trenera reprezentacji Kazachstanu.

"Kazachski Związek Piłki Nożnej rozważa kandydatury trzech trenerów na stanowisko selekcjonera. Są to Michał Probierz, Massimo Carrera oraz Janne Anderson... Michał Probierz trenował reprezentację Polski w latach 2023-2025. 53-latek zdobył nagrodę najlepszego trenera roku w Polsce w 2010 roku" - pisze "Aladop.kz".

Na temat ewentualnej pracy w Kazachstanie na razie wypowiedział się tylko Andersson.

- Nigdy nie komentuję plotek ani spekulacji - przyznał krótko dla "Fotbollskanalen".

Kazachstan obecnie jest na 118. miejscu w rankingu FIFA. Drużynę prowadzi Talgat Baysufinov, który zastąpił Stanisława Czerczesowa (byłego trenera Legii Warszawa), który kadrę Kazachstanu prowadził w zaledwie sześciu meczach.

"Pięć przegranych i jeden bezbramkowy remis. Bilans goli? 0:15. Tak w liczbach wyglądała przygoda Stanisława Czerczesowa z reprezentacją Kazachstanu. Efekt? Spadek do dywizji C Ligi Narodów. Jak jednak donoszą rosyjskie media, nie tylko fatalne wyniki zadecydowały o rozstaniu z dobrze znanym w Polsce szkoleniowcem" - pisał o nim Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Kazachstan po pięciu meczach ma trzy punkty w tabeli grupy J kwalifikacji do mistrzostw świata i zajmuje przedostatnie miejsce. Z 11 punktami prowadzi Macedonia, przed Belgią i Walią (po 10 punktów).

10 października (godz. 16) Kazachstan podejmie ostatni zespół grupy, z kompletem pięciu porażek - Liechtenstein.