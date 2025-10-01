Ależ losowanie Pucharu Polski! Niewiarygodne, na kogo wpadła Legia

Puchar Polski wkracza w kolejny etap. Od drugiej rundy do rywalizacji wchodzą cztery zespoły reprezentujące kraj w europejskich rozgrywkach - Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa, która wygrała PP w minionym sezonie. Poza nimi w grze jest jeszcze 28 drużyn.

Losowanie Pucharu Polski. Oto pary 1/16 finału

W 1/16 niemal połowę stawki stanowią ekipy ekstraklasowe - jest ich 14. Do tego osiem z I ligi, cztery z II ligi, cztery z III ligi oraz po jednym zespole ze szczebla niższego niż międzywojewódzki. To czwartoligowy Gryf Słupsk oraz piątoligowe rezerwy LKS-u Goczałkowice Zdrój.

W losowaniu nie było rozstawień, zatem teoretycznie mogło dojść do wielkich hitów. Gospodarzem spotkania jest zespół z niższej klasy rozgrywkowej lub wylosowany jako pierwszy, o ile trafiły na siebie zespoły z tej samej ligi. "Sierotkami" byli sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski oraz Jakub Wawrzyniak, 49-krotny reprezentant Polski.

Absolutnym hitem tego etapu będzie starcie Legii z Pogonią Szczecin, czyli rewanż za ostatni finał PP (5:4 dla stołecznej drużyny). Spotkanie ponownie odbędzie się w Warszawie, tyle że nie na Stadionie Narodowym, a na obiekcie obrońców tytułu.

Bardzo interesująco zapowiada się potyczka Rakowa z Cracovią, czyli wicemistrza Polski z aktualnym wiceliderem Ekstraklasy, a są jeszcze dwie inne pary wewnątrz elity. Na pewno do 1/8 finału awansują też dwa zespoły z III ligi - będą to lepsi z par Avia Świdnik - Flota Świnoujście oraz Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec.

Piłkarskie święto czeka kibiców w Słupsku, gdzie przyjedzie Lech, czyli mistrz Polski. - Wspaniała wiadomość. Jak się mierzyć, to z najlepszymi - skomentował na gorąco Daniel Piechowski, kapitan Gryfa, który połączył się ze studiem TVP Sport. A z kim zagrają rezerwy LKS-u Goczałkowice Zdrój z Łukaszem Piszczkiem w składzie? Ich rywalem będzie Polonia Bytom.

Pary 1/16 finału Pucharu Polski

Hutnik Kraków - Wisła Kraków

ŁKS Łódź - GKS Katowice

Gryf Słupsk - Lech Poznań

Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa - Cracovia

Arka Gdynia - Górnik Zabrze

Avia Świdnik - Flota Świnoujście

Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom

Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin

Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk

Widzew Łódź - Zagłębie Lubin

Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław

Znicz Pruszków - Korona Kielce

Odra Opole - Piast Gliwice

Mecze drugiej rundy Pucharu Polski zostaną rozegrane w dniach 28-30 października. Natomiast finał rozgrywek zaplanowano na 2 maja 2026 r.