Jest kara dla Legii za to, co się stało w Ekstraklasie

Ligowy terminarz nie oszczędzał w ostatnim czasie Legii Warszawa. Piłkarze Edwarda Iordanescu musieli stawić czoła kolejno Rakowowi Częstochowa, Jagiellonii Białystok oraz Pogoni Szczecin. Łącznie w tych meczach stołeczny klub zdobył pięć punktów, ale sporo mówiło się nie tylko o tym, co działo się na boisku, ale na trybunach. Kibice Legii mieli przekroczyć dopuszczalne granice.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Komisja Ligi zdecydowała. Taką karę otrzyma Legia

Po meczu Legii z Jagą głos zabrał oburzony Afimico Pululu. Gwiazda drużyny z Podlasia była zdania, że kibice warszawskiej drużyny obrażali go w rasistowski sposób. - Obudźcie się, proszę! Jestem czarny. Jestem dumny z bycia czarnoskórym mężczyzną i Afrykaninem. Nie pierwszy raz coś takiego spotyka mnie na tym stadionie, ale już dość tego, już wystarczy. Jestem tu, aby cieszyć się piłką, nic więcej - napisał napastnik na Instagramie.

Kilka dni później o zachowaniu kibiców Legii znowu było głośno. Na trybunie znanej jako "Żyleta" pojawił się bowiem Janusz Waluś, który spędził ponad 30 lat w południowoafrykańskim więzieniu w związku z zabójstwem polityka Chrisa Haniego. Dodatkowo na trybunach pojawiła się flaga z jego podobizną oraz napisem "stay strong brother".

Wszystko jasne. Legia Warszawa zabuli

Tymi sytuacjami zajęła się Komisja Ligi, która w meczu Legii z Jagiellonią nie dostrzegła rasizmu ze strony warszawskich kibiców, ale i tak nałożyła na stołeczny klub karę - w wysokości 15 tysięcy złotych. Wszystko za sprawą złamania przepisów dotyczących używania pirotechniki oraz opóźnienia rozpoczęcia spotkania.

"W trakcie postępowania dowodowego stwierdzono incydentalny przypadek zachowania dyskryminującego oraz naganne użycie wulgaryzmów jednakże bez podłoża rasistowskiego. Delegat w raporcie meczowym, jak i sędziowie prowadzący zawody, nie odnotowali wystąpienia incydentów o podłożu rasistowskim" - taki komunikat otrzymało WP SportoweFakty ze strony biura prasowego Ekstraklasy.

ZOBACZ TEŻ: Absolutna rewolucja w klubie Ekstraklasy. "Twardy reset" od prezesa po trenera

Również 15 tysięcy złotych kary otrzymała Legia wskutek wydarzeń w meczu z Pogonią. "Ponadto Komisja Ligi, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym w meczu 10. kolejki pomiędzy Legią Warszawa a Pogonią Szczecin, nałożyła na klub Legia Warszawa karę finansową w wysokości 15 tys. złotych w zawieszeniu na 6 miesięcy. Kara została wymierzona w związku z eksponowaniem transparentu niezwiązanego z zawodami o charakterze rażąco nieetycznym" - przekazało biuro prasowe Ekstraklasy redakcji WP SportoweFakty.

W 11. kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się z aktualnym liderem tabeli, Górnikiem Zabrze. To spotkanie odbędzie się w niedzielę, 5 października.