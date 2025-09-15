Urban naprawdę powiedział to o Probierzu. Nie wahał się ani sekundy

Remis 1:1 z Holandią i zwycięstwo 3:1 z Finlandią ponownie mogły rozbudzić mundialowe nadzieje polskich kibiców. Biało-Czerwoni we wrześniowych meczach pokazali się z dużo lepszej strony niż w ostatnich spotkaniach pod wodzą Michała Probierza. Dla Jana Urbana taki początek pracy można nazwać scenariuszem niemalże ze snów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak je przywitali

Jan Urban współczuje Probierzowi. "Ileż można"

Już po zakończeniu zgrupowania dla selekcjonera zaczął się czas obowiązków medialnych. Jana Urbana od kilku dni przepytują dziennikarze z największych polskich telewizji oraz portali sportowych. W poniedziałek wieczorem opublikowana została rozmowa szkoleniowca z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Gospodarzy interesowało m.in. czy Jan Urban nie współczuje Michałowi Probierzowi, który odszedł z kadry przez konflikt z Robertem Lewandowskim.

- Współczuję mu strasznie. Wiem, co to oznacza, że zaglądniesz do jakichkolwiek mediów i tam jest to źle, to źle, to przez niego. Trzeba mieć naprawdę mocną psychikę, żeby z takimi rzeczami sobie radzić (...). Tutaj... ta krytyka, okej, nie ma sprawy, jako media macie prawo krytykować. Kurde, ale jak długo. Ileż można - mówił selekcjoner o końcówce pracy Michała Probierza.

- Czy tylko ja mam wrażenie, że objęcie funkcji trenera polskiej reprezentacji, to ryzyko piłkarskiego pocałunku śmierci? Że możesz dostać w****dol po prostu? - pytał Wojewódzki.

- No nie, bo w****dol dostaniesz zawsze. Wcześniej czy później. Nie tacy jak ja trenerzy przegrywali, byli zwalniani. Ale nie, wręcz odwrotnie. Ja jestem dumny, szczęśliwy, że jestem trenerem reprezentacji Polski. Zawsze będę z tego dumny - odpowiedział Jan Urban.

Jan Urban szczerze o relacjach z Lewandowskim. "Mam to gdzieś"

Selekcjoner ponownie zaznaczył, że problem z opaską kapitańską w kadrze był obecny, ale nie wpłynął na atmosferę w kadrze tak mocno, jak można było o tym przeczytać w mediach. Wypowiedział się również na temat swoich relacji z Robertem Lewandowskim. - Nie boisz się, że będziesz zakładnikiem Roberta? - dopytywał Wojewódzki.

- Mam to gdzieś. Moim zdaniem tam błędy popełnił i Robert i Michał. Bo to zależy od okoliczności i faktycznie jeden i drugi się wkurzył. To wszystko czasami ma miejsce i zdarza się, media o tym nie wiedzą. Ale w tym przypadku mamy temat do dzisiaj - zauważył selekcjoner.

Czy rozumiesz tę decyzję Michała Probierza, po ludzku, że tak to zostało załatwione? - spytał Kędzierski.

- Ja nie wiem, jakie mieli rozmowy między sobą. Choćbym wiedział, to nie będę ich mówił. Nie rozumiem momentu (...). Uważam, że z jednej strony nie powinien wpłynąć na dyspozycję zawodników, ale z drugiej strony na niektórych miał prawo wpłynąć - ocenił Urban. Przypomnijmy, że Michał Probierz odebrał opaskę Robertowi Lewandowskiemu tuż przed kluczowym meczem eliminacyjnym z Finlandią.

A czy ty masz gwarancję, że nie popełnisz jakiegoś błędu, który zaowocuje tym, że Robert powie "albo Urban, albo ja"? - Nie mam gwarancji. Przecież ja do jego głowy nie wejdę - śmiał się w odpowiedzi selekcjoner. Wcześniej Jan Urban ocenił też boiskowy charakter kapitana reprezentacji Polski. - Nie da sobie w kaszę dmuchać - stwierdził selekcjoner.

Reprezentacja Polski kolejne mecze zagra w październiku. Biało-Czerwonych czeka towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią (09.10) oraz eliminacyjny mecz z Litwą (12.10).