Oburzenie po losowaniu Pucharu Polski. "Skończmy z tym"

Puchar Polski to rozgrywki, które od lat są pełne niespodzianek. O ile w poprzednim sezonie o triumf w nich w finale faktycznie walczyły topowe drużyny w Polsce (Pogoń Szczecin oraz Legia Warszawa), to w 2024 roku wygrała je drużyna spoza Ekstraklasy, czyli Wisła Kraków. Sporo zamieszania wprowadza oczywiście niekonwencjonalny format Pucharu Polski, który umożliwia mecze między najmocniejszymi zespołami już we wczesnych fazach drabinki.

Poznaliśmy pary Pucharu Polski. Znany dziennikarz apeluje

W środę poznaliśmy pary 1/16 Pucharu Polski. Okazały się one bez wątpienia bardzo zróżnicowane. Z jednej strony czeka nas powtórka finału rozgrywek z poprzedniego sezonu (Legia Warszawa vs Pogoń Szczecin), a z drugiej - kilka starć, w których nie uświadczymy żadnej drużyny z Ekstraklasy - jak LKS II Goczałkowice Zdrój vs Polonia Bytom czy Avia Świdnik vs Flota Świnoujście.

Fanem obecnego formatu Pucharu Polski zdecydowanie nie jest Żelisław Żyżyński. - Raków - Cracovia, Legia - Pogoń i... kto jeszcze? A Chojniczanka ze Świtem... Naprawdę skończmy z tym brakiem rozstawień w Pucharze Polski, bo to tylko sprawia, że maleją szanse małych miejscowości na zobaczenie klubów z topu i rośnie prawdopodobieństwo, że ktoś szczęśliwie przeczołga się do finału, gdy faworyci będą wpadać na siebie - napisał na portalu "X" dziennikarz od lat relacjonujący polską piłkę w Canal+.

Są jednak też osoby, które miały pozytywne odczucia po środowym losowaniu Pucharu Polski. - Świetny jest format Pucharu Polski z brakiem rozstawień. Dzięki temu np. Avia Świdnik, jak zauważył Damian Zbozień, może iść po marzenia, a jednocześnie będzie wielkie święto piłki w IV ligowym Słupsku, gdzie Gryf zagra z Lechem czy dwa hity. Idealny mix, kawał emocji, plus pucharu - podkreślił na "X" dziennikarz Mateusz Hawrot z Meczyków.