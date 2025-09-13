Henry nagle wypalił. Tę drużynę poprowadzi Zidane

Już za niespełna rok odbędą się mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Wielkim faworytem do złota, jak co edycję, będzie reprezentacja Francji. Najpewniej poprowadzi ją Didier Deschamps. Ale co potem? Wielu ekspertów twierdzi, że selekcjoner pożegna się z ławką, a na jego miejscu zasiądzie Zinedine Zidane. W końcu ten pozostaje bez pracy, sukcesywnie odrzuca oferty, czekając na tę z francuskiej federacji. I okazuje się, że wkrótce może się jej doczekać.
Zasugerował to Thierry Henry. Na antenie stacji CBS Sports były reprezentant kraju, a obecnie szkoleniowiec kadry do lat 21 został zapytany, czy zamierza startować w wyborach na selekcjonera w 2026 roku. Rozwiał wszelkie wątpliwości w sprawie. - Wszyscy doskonale wiemy, kto będzie nowym selekcjonerem. Wy to wiecie, ja to wiem, i życzę mu wszystkiego, co najlepsze - wypalił Henry. I choć nie wymienił nazwiska, to wszyscy są przekonani, że chodzi o byłego szkoleniowca Realu Madryt. Zasugerował więc, że decyzja w federacji mogła już zapaść.
Zresztą głos w sprawie Zidane'a podczas wrześniowego zgrupowania zabrał już Kylian Mbappe. I ten wskazał, że faktycznie to ten trener może zostać nowym selekcjonerem, o ile federacja nie przedłuży umowy z Deschampsem. - Tylko on może to zrobić. Jeśli to będzie on, okej! Jeśli to będzie ktoś inny, też w porządku. Jednak tylko on w całej historii francuskiego futbolu ma prawie wszelkie podstawy. Jego historia jest tylko jedna. Nikt nie będzie w stanie tego powtórzyć. Możesz tylko podziwiać jego klasę - mówił gwiazdor.
Zinedine Zidane pozostaje na bezrobociu od 30 czerwca 2021 roku. Wtedy to opuścił szeregi Realu Madryt. W całej karierze trenerskiej prowadził tylko ten klub i to z sukcesami. Dość powiedzieć, że wywalczył aż trzy trofea Ligi Mistrzów z rzędu czy dwa mistrzostwa Hiszpanii. Miał wiele ofert. Mówiło się o zainteresowaniu ze strony Paris Saint-Germain, Juventusu czy ostatnio Fenerbahce Stambuł, ale na żadną propozycję nie przystał.
