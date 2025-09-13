Henry nagle wypalił. Tę drużynę poprowadzi Zidane

Już za niespełna rok odbędą się mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Wielkim faworytem do złota, jak co edycję, będzie reprezentacja Francji. Najpewniej poprowadzi ją Didier Deschamps. Ale co potem? Wielu ekspertów twierdzi, że selekcjoner pożegna się z ławką, a na jego miejscu zasiądzie Zinedine Zidane. W końcu ten pozostaje bez pracy, sukcesywnie odrzuca oferty, czekając na tę z francuskiej federacji. I okazuje się, że wkrótce może się jej doczekać.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Kosecki: Jesteśmy świadkami początku końca

Zinedine Zidane selekcjonerem reprezentacji Francji? Thierry Henry ujawnia

Zasugerował to Thierry Henry. Na antenie stacji CBS Sports były reprezentant kraju, a obecnie szkoleniowiec kadry do lat 21 został zapytany, czy zamierza startować w wyborach na selekcjonera w 2026 roku. Rozwiał wszelkie wątpliwości w sprawie. - Wszyscy doskonale wiemy, kto będzie nowym selekcjonerem. Wy to wiecie, ja to wiem, i życzę mu wszystkiego, co najlepsze - wypalił Henry. I choć nie wymienił nazwiska, to wszyscy są przekonani, że chodzi o byłego szkoleniowca Realu Madryt. Zasugerował więc, że decyzja w federacji mogła już zapaść.

Zresztą głos w sprawie Zidane'a podczas wrześniowego zgrupowania zabrał już Kylian Mbappe. I ten wskazał, że faktycznie to ten trener może zostać nowym selekcjonerem, o ile federacja nie przedłuży umowy z Deschampsem. - Tylko on może to zrobić. Jeśli to będzie on, okej! Jeśli to będzie ktoś inny, też w porządku. Jednak tylko on w całej historii francuskiego futbolu ma prawie wszelkie podstawy. Jego historia jest tylko jedna. Nikt nie będzie w stanie tego powtórzyć. Możesz tylko podziwiać jego klasę - mówił gwiazdor.

Zobacz też: Tak Nawrocki zachowywał się w loży w trakcie meczu Polski. "O, Radziu!".

Zinedine Zidane obstaje przy swoim. Interesuje go tylko kadra, nie klub

Zinedine Zidane pozostaje na bezrobociu od 30 czerwca 2021 roku. Wtedy to opuścił szeregi Realu Madryt. W całej karierze trenerskiej prowadził tylko ten klub i to z sukcesami. Dość powiedzieć, że wywalczył aż trzy trofea Ligi Mistrzów z rzędu czy dwa mistrzostwa Hiszpanii. Miał wiele ofert. Mówiło się o zainteresowaniu ze strony Paris Saint-Germain, Juventusu czy ostatnio Fenerbahce Stambuł, ale na żadną propozycję nie przystał.