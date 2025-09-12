Przegrali 1:11, a teraz takie wieści. To koniec

Norwegia świetnie spisuje się w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Z jej siłą zderzyła się reprezentacja Mołdawii. Wynik 1:11 jest szokujący, nawet patrząc na to, że Norwegia była zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Mamy bowiem w pamięci, że jeszcze nie tak dawno podczas kwalifikacji do Euro 2024 Mołdawia ugrała... cztery punkty w dwumeczu z Polską, pokonując nas 3:2 na własnym terenie oraz remisując 1:1 na PGE Narodowym.
Od czasu wielkich chwil reprezentacji Mołdawii sporo się jednak zmieniło. Eliminacje do przyszłorocznego mundialu ten zespół rozpoczął od pięciu porażek. Mołdawianie trafili do grupy z Norwegią, Włochami, Izraelem i Estonią. O punkty jest im bardzo trudno.
Po wysokiej przegranej z Norwegią rezygnację z funkcji trenera złożył Serghei Clescenco. W piękny sposób zwrócił się do piłkarzy i kibiców.
"W ciągu tych około czterech lat przeżyliśmy razem wiele emocji, niektóre mniej przyjemne, za co przepraszam, ale też wiele miłych. Razem byliśmy o krok od historycznego awansu do Euro 2024 i zdobyliśmy przepustkę do dywizji C Ligi Narodów. W tym czasie czułem Wasze wsparcie - kibiców, zawodników, sztabu i całej Federacji" - przekazał Clescenco cytowany przez serwis moldpres.md.
"Dziękuję Wam wszystkim za zaufanie i wsparcie. Pracowaliśmy razem, wierzyliśmy i walczyliśmy o barwy naszego kraju. W życiu są wzloty i upadki i uważam, że nadszedł czas na zmiany, decyzję, którą uważam za słuszną zarówno dla mnie, jak i dla drużyny. Życzę reprezentacji wielu sukcesów w ważnych meczach nadchodzących jesienią! Naprzód, Mołdawio!" - dodał.
Mołdawia pod wodzą Clescenco awansowała do dywizji C Ligi Narodów, co było odebrane w kraju jako wielki sukces.
W trakcie kariery piłkarskiej Clescenco grał jako napastnik i reprezentował Mołdawię w 69 meczach, strzelając 11 bramek, co czyni go drugim najlepszym strzelcem w historii drużyny.
