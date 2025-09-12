Przegrali 1:11, a teraz takie wieści. To koniec

Norwegia świetnie spisuje się w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Z jej siłą zderzyła się reprezentacja Mołdawii. Wynik 1:11 jest szokujący, nawet patrząc na to, że Norwegia była zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Mamy bowiem w pamięci, że jeszcze nie tak dawno podczas kwalifikacji do Euro 2024 Mołdawia ugrała... cztery punkty w dwumeczu z Polską, pokonując nas 3:2 na własnym terenie oraz remisując 1:1 na PGE Narodowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Serghei Clescenco podał się do dymisji

Od czasu wielkich chwil reprezentacji Mołdawii sporo się jednak zmieniło. Eliminacje do przyszłorocznego mundialu ten zespół rozpoczął od pięciu porażek. Mołdawianie trafili do grupy z Norwegią, Włochami, Izraelem i Estonią. O punkty jest im bardzo trudno.

Po wysokiej przegranej z Norwegią rezygnację z funkcji trenera złożył Serghei Clescenco. W piękny sposób zwrócił się do piłkarzy i kibiców.

"W ciągu tych około czterech lat przeżyliśmy razem wiele emocji, niektóre mniej przyjemne, za co przepraszam, ale też wiele miłych. Razem byliśmy o krok od historycznego awansu do Euro 2024 i zdobyliśmy przepustkę do dywizji C Ligi Narodów. W tym czasie czułem Wasze wsparcie - kibiców, zawodników, sztabu i całej Federacji" - przekazał Clescenco cytowany przez serwis moldpres.md.

"Dziękuję Wam wszystkim za zaufanie i wsparcie. Pracowaliśmy razem, wierzyliśmy i walczyliśmy o barwy naszego kraju. W życiu są wzloty i upadki i uważam, że nadszedł czas na zmiany, decyzję, którą uważam za słuszną zarówno dla mnie, jak i dla drużyny. Życzę reprezentacji wielu sukcesów w ważnych meczach nadchodzących jesienią! Naprzód, Mołdawio!" - dodał.

Sukces pod wodzą Clescenco

Mołdawia pod wodzą Clescenco awansowała do dywizji C Ligi Narodów, co było odebrane w kraju jako wielki sukces.

W trakcie kariery piłkarskiej Clescenco grał jako napastnik i reprezentował Mołdawię w 69 meczach, strzelając 11 bramek, co czyni go drugim najlepszym strzelcem w historii drużyny.