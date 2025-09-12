Znowu głośno o tym, co zrobił Lewandowski. Perełka za 11 milionów

Robert Lewandowski rozpoczął czwarty sezon w FC Barcelonie. Jednak jeszcze zanim trafił do katalońskiego klubu, zaczął urządzać sobie życie w Hiszpanii. O czym teraz przypominają tamtejsze media.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po tym pytaniu dziennikarza nie wtrzymał ze śmiechu

Robert Lewandowski rozgościł się na Majorce. Kupił tam drugi dom, ceny zwalają z nóg

W 2021 r. napastnik kupił dom na Majorce, gdzie spędzał urlopy. A to był dopiero początek jego inwestycji na wyspie. "Gwiazdor nabył w styczniu tego roku spektakularną willę o wartości 11 milionów euro" - przypomniał serwis ultimahora.es.

Co wiadomo o nowej posiadłości Lewandowskiego? "To spektakularna willa położona w Camp de Mar, w południowo-zachodniej części wyspy. Ta luksusowa nieruchomość oferuje sześć sypialni i 700 m kw. powierzchni mieszkalnej. Do jej wyjątkowych atutów należą liczne tarasy i wspaniałe widoki na Morze Śródziemne, które czynią z tej rezydencji prawdziwy wakacyjny raj" - czytamy.

Hiszpański portal opisał również nieruchomość, którą reprezentant Polski nabył cztery lata temu. To willa w okolicy Santa Ponca, "również w południowo-zachodniej części Majorki. [...] Nabyta za około 3,5 mln euro, o powierzchni użytkowej ponad 400 m kw. i działce o powierzchni około 1200 m kw., oferująca duże przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne, idealne do wypoczynku z rodziną".

Robert Lewandowski kupił dwa domy na Majorce. Może tam spotkać znajome twarze

W tej okolicy Lewandowski może spotkać inne gwiazdy piłki nożnej. W artykule wspomniano, że domy posiadają tam Toni Kroos, Oliver Kahn, Mario Goetze czy Bastian Schweinsteiger. Z dwoma ostatnimi Polak dzielił szatnię (ze Schweinsteigerem w Bayernie, z Goetze w Monachium oraz w Borussii Dortmund), a w jego pożegnalny sezonie w stolicy Bawarii Kahn był prezesem klubu.

"Zainteresowanie Lewandowskiego i innych piłkarzy zakupem nieruchomości na Majorce wynika z wielu czynników. Wyspa oferuje idealną równowagę między luksusem, prywatnością i naturalnym pięknem, co jest nieodparte dla elitarnych sportowców, którzy chcą odpocząć od codzienności. Dodatkowo bliskość Barcelony (zaledwie godzina lotu) pozwala Polakowi szybko dotrzeć do swoich nieruchomości w dni wolne w trakcie sezonu" - zaznaczono.

Sprawdź też: Co za słowa Urbana o kadrowiczu. "Ma wszystko"

Być może 37-latek odwiedził wyspę po zakończeniu zgrupowania reprezentacji Polski. Ta ostatni mecz rozegrała 7 września (3:1 z Finlandią, napastnik trafił na 1:0), a FC Barcelona kolejne spotkanie ma zaplanowane dopiero na 14 września - tego dnia podejmie Valencię (sondowano możliwość gry na Camp Nou, lecz ostatecznie będzie to Estadi Johan Cruyff).

W tym sezonie Robert Lewandowski rozegrał dwa mecze dla katalońskiego klubu (bez gola i asysty). A jego bilans od przybycia tam to 149 występów, 101 bramek oraz 20 asyst.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU