Zidane? Mbappe nawet się nie zawahał. To może być hit

Dokładnie 30 czerwca 2025 roku minęły równo cztery lata, odkąd Zinedine Zidane rozstał się z Realem Madryt. Legendarny Francuz od tamtej pory nie związał się umową z żadnym klubem i pozostaje poza ławką trenerską. Doniesień oczywiście nie brakowało. Na przestrzeni lat łączono go m.in. z Juventusem oraz Paris Saint-Germain. Nigdy jednak nie doszło do niczego konkretnego. Przez pewien czas było o nim nawet dość cicho, ale to uległo zmianie w ostatnich dniach.

Zidane chce tylko tej posady

Francuza chciało ponoć zatrudnić Fenerbahce Stambuł, które niedawno zwolniło Jose Mourinho. Zidane miał jednak odrzucić ofertę, jako że na oku ma coś innego. Mowa o reprezentacji Francji. Legendarny piłkarz i trener był łączony z kadrą narodową już niejeden raz. Jednak obecny selekcjoner Didier Deschamps cieszy się niezachwianym poparciem prezesa Francuskiej Federacji Piłki Nożnej Philippe Diallo. Mimo to mówi się, że mistrzostwa świata 2026 będą już ostatnim turniejem z Deschampsem, a jego następcą może zostać właśnie Zidane. Dziennik "L'Equipe" przy okazji wrześniowego zgrupowania postanowił zapytać o sprawę Kyliana Mbappe. Piłkarz Realu Madryt nie miał wątpliwości, co odpowiedzieć.

Mbappe postawił sprawę jasno

- W jego wypadku sprawa nie jest chyba zbyt skomplikowana. To Zidane. Jemu nikt nie powie "nie". Tylko on może to zrobić. Jeśli to będzie on, okej! Jeśli to będzie ktoś inny, też w porządku. Jednak tylko on w całej historii francuskiego futbolu ma prawie wszelkie podstawy. Jego historia jest tylko jedna. Nikt nie będzie w stanie tego powtórzyć. Możesz tylko podziwiać jego klasę - powiedział Mbappe.

Francuzi mają za sobą udane zgrupowanie. Wygrali dwa pierwsze mecze eliminacji do mundialu. Najpierw we Wrocławiu ograli 2:0 Ukrainę, a potem u siebie 2:1 Islandię. Sam Kylian Mbappe strzelił dwa z czterech goli dla "Trójkolorowych".

