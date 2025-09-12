Oto dziewczyna Yamala. Raperka ogłosiła nowinę wszystkim

Lamine Yamal to jeden z tych piłkarzy, o którym jest często bardzo głośno. Nic dziwnego, bo 18-letni skrzydłowy zachwyca swoją grą, efektownymi bramkami, asystami i dryblingami. W pięciu spotkaniach tego sezonu - w FC Barcelonie lub reprezentacji Hiszpanii miał gola lub asystę! Dwa ostatnie pojedynki w kadrze zakończył z trzema asystami.

Nicki Nicole potwierdza związek z Yamalem

W ostatnich miesiącach często eksperci i kibice piszą również o życiu prywatnym Yamala. Teraz po pokazie mody Desigual w Barcelonie głos zabrała 25-letnia Nicki Nicole, argentyńska raperka, widywana w ostatnich tygodniach z gwiazdorem FC Barcelony. Potwierdziła ona swój związek z Yamalem.

- Jestem bardzo zakochana i zadowolona. Jestem bardzo szczęśliwa w Barcelonie, czuje wielkie wsparcie od ludzi i dziękuje im za to. Barcelona to miasto miłości. Są pewne słowa po katalońsku, które lubię. Muszę nauczyć się tego języka - powiedziała dla dziennika "Marca".

Zdradziła też, kto ją uczy tamtejszego języka.

- Nauczyłam się słowa t’estimo [kocham cię - red.]) od Rosalii [hiszpańska piosenkarka - red.]. Poproszę ją, by dała mi kilka lekcji. Lamine też nauczył mnie słowa t’estimo. On uczy mnie bardzo dobrze - dodała ze śmiechem.

- Czego oczekujesz od związku - spytał dziennikarz.

- Przyjemność, szczerość i zaangażowanie - odpowiedziała.

- Yamal to zapewnia? - dopytywano.

- Tak - powiedziała krótko.

Spekulacje na temat bliskiej relacji Yamala i Nicole pojawiły się w lipcu, gdy Yamal świętował urodziny, na których była raperka. - Pod koniec lipca mieli wspólnie imprezować na dyskotece. A przed jednym z meczów na wyświetlaczu telefonu Yamala dostrzeżono jej zdjęcie, co jeszcze podgrzało plotki o ich relacji. Po spotkaniu Barcelony z Mallorcą 18-latek dostał trochę wolnego. I zdecydował się spędzić ten czas w Monte Carlo, gdzie towarzyszyła mu Nicole - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl.

Yamal w tym sezonie zagrał w trzech meczach FC Barcelony, zdobył dwa gole i miał trzy asysty. W sumie jego bilans w tym klubie to: 109 spotkań, 27 bramek i 37 asyst.

FC Barcelona w niedzielę, 14 września zagra w 4. kolejce La Ligi u siebie z Valencią. Początek meczu o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.