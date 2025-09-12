UEFA przyznała im tytuł mistrza Europy po 49 latach. Niewiarygodne

Piąte mistrzostwa Europy w historii rozegrano w 1976 roku, a jego gospodarzem po raz pierwszy była dawna Jugosławia. W półfinałach Czechosłowacja pokonała Holandię po dogrywce 3:1 (1:1), a RFN też po dogrywce wygrał 4:2 z Jugosławią.

UEFA ogłasza po prawie 50 latach

W finałowym meczu Czechosłowacja zmierzyła się z wielkim faworytem i obrońcą trofeum - RFN. W regulaminowym czasie i po dogrywce był remis 2:2. O losach finału po raz pierwszy w historii Euro decydowały zatem rzuty karne. W nich lepsza była Czechosłowacja, wygrywając 5:3. To właśnie wtedy po raz pierwszy w historii Antonin Panenka w słynny i widowiskowy sposób wykonał rzut karny, strzelając technicznie i podcinając piłkę w środek bramki, w momencie gdy bramkarz rzuca się w róg bramki. Czechosłowacja rozpadła się w grudniu 1992 roku, a 1 stycznia 1993 roku powstały dwa nowe, niepodległe państwa - Czechy i Słowacja.

Teraz minęło aż prawie 50 lat, a UEFA ogłosiła "nowego" zwycięzcę mistrzostw Europy w 1976 roku. Od tamtego czasu UEFA uznawała za zwycięzcę Czechosłowację. Teraz organ uznał za zwycięzcę zarówno Słowację jak i Czechy. Oba te kraje uznane są za triumfatorów Euro 1976 i mają na swoim koncie jedno mistrzostwo Europy.

"Większość zdobywców tytułów była raczej Słowakami niż Czechami. W rzeczywistości ośmiu słowackich piłkarzy wystąpiło w drużynie Czechosłowacji, która wygrała Mistrzostwa Europy w 1976 roku" - pisze "Sportbible.com".

Najwięcej tytułów mistrza Europy zdobyła Hiszpania - cztery razy (1964, 2008, 2012, 2024). Drudzy w tym zestawieniu są Niemcy z trzema tytułami (1972, 1980, 1996).