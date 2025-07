Ferdinand mówił o Rashfordzie. Nagle padło: Lewandowski

Dla Marcusa Rashforda odejście z Manchesteru United było priorytetowym krokiem tego lata. Anglik pokazał wiosną na wypożyczeniu w Aston Villi, że wciąż jest piłkarzem, który prezentuje bardzo wysoki poziom. Bardzo zależało mu na przyjściu do FC Barcelony. Czekał, odrzucał inne oferty. Był przekonany, że wpasuje się do zespołu i taktyki Hansiego Flicka.

Legenda pozytywnie o transferze Rashforda i jego współpracy z Lewandowskim

Rashford jest niechcianym piłkarzem przez obecne władze MU i sztab Rubena Amorima, a on sam też palił się do odejścia. Ostatecznie skończy się na rocznym wypożyczeniu do Barcelony z opcją wykupu, która ma wynosić 40 mln euro. W niedzielę wieczorem przyleciał do stolicy Katalonii, a w poniedziałek rano przeszedł testy medyczne. Jest postrzegany jako duże wzmocnienie mistrzów Hiszpanii.

Zdaniem Rio Ferdinanda Rashford powinien szybko odnaleźć się w nowym otoczeniu i przyswoić powierzone mu zadania taktyczne. Postrzega go jako jednego z inteligentniejszych piłkarzy.

- Marcus musi przyjść i spojrzeć na to, jakie rzeczy robią tu napastnicy. Musi się tego szybko nauczyć. I ma do tego pełną zdolność. Jestem pewny, że może zaskoczyć. Powinien poruszać się bez piłki za plecami obrońców. Być zagrożeniem za nimi. Musi zmuszać drużynę przeciwną do wycofania się. I musi strzelać z każdej możliwej pozycji, bo ma śmiertelny strzał prawą nogą. Musi dużo strzelać. Błędem byłoby, gdyby stał się jednym z tych napastników, którzy dużo dryblują i komplikują sprawę - ocenił Ferdinand, cytowany przez kataloński "Sport".

Zdaniem legendy MU Rashford ma jednak tendencję do kombinowana w akcjach, ma skłonność do komplikowania sprawy i sobie i reszcie zespołu w ataku. Uważa, że Anglik musi nauczyć się pod okiem Flicka stosowania prostszych środków. Przekonuje, że wtedy łatwiej mu będzie zgrać się z Robertem Lewandowskim.

- Marcus musi zachować prostotę w swojej grze w Barcelonie. Niech korzysta z zasłon i możliwości podania do Lewandowskiego, a następnie niech ruszy skrzydłem. Rashford ma tę inteligencję w grze ofensywnej i już to widzieliśmy. Jeśli będzie prościej grał w ofensywie i dołoży do tego intensywną pracę w defensywie, na pewno mu się uda - skomentował Ferdinand.

W zeszłym tygodniu Hansi Flick miał nakazać władzom Barcelony, by przyspieszyły temat ściągnięcia Marcusa Rashforda. Wszystko udało się dopiąć w miniony weekend. Oficjalny komunikat klubu ws. wypożyczenia ma pojawić się jeszcze w poniedziałek, natomiast uroczyste podpisanie umowy wypożyczenia ma nastąpić w środę.