Legia już wie. Wylosowano III rundę Ligi Europy

Miesiąc miodowy trenera Edwarda Iordanescu w Legii Warszawa trwa. Rumuński trener poprowadził stołeczny klub w trzech spotkaniach i każde z nich wygrał. Ma już na koncie trofeum, bowiem 2:1 wygrał z Lechem Poznań, zdobywając Superpuchar Polski. To spotkanie przedzielało dwumecz w I rundzie eliminacji do Ligi Europy. W niej warszawianie dwukrotnie po 1:0 wygrywali z kazachskim FK Aktobe.

Oto losowanie Legii w Lidze Europy. Przyszłość jasna

Legia Warszawa po pokonaniu Aktobe jest już w II rundzie eliminacji do Ligi Europy. Zagra w niej z Banikiem Ostrawa, a pierwszy mecz - na stadionie w Ostrawie - zostanie rozegrany w czwartek 24 lipca o 19:00. Warszawianie w poniedziałek 21 lipca po 13:00 poznali swoją przyszłość. W Nyonie odbyło się losowanie dalszych etapów europejskich pucharów. Wiadomo, co stanie się z Legią w przypadku ewentualnej wygranej z Czechami.

Jeśli podopieczni Edwarda Iordanescu poradzą sobie z Banikiem, to w III rundzie eliminacji do Ligi Europy zmierzą się z wygranym z pary NK Celje - AEK Larnaka. Pierwsi to starzy znajomi polskich klubów w pucharach. Jesienią ubiegłego roku Celje zremisowało u siebie z Jagiellonią 3:3 w fazie ligowej Ligi Konferencji. W sezonie 15/16 Słoweńcy przegrali dwumecz w el. Ligi Europy ze Śląskiem Wrocław (0:1 i 1:3).

Co będzie oznaczało odpadnięcie z Ligi Europy w dwumeczu z Banikiem? Starcie w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji z kimś z grona drużyn: Rosenborg/Banga, Austria Wiedeń/Spaeri, Midtjylland/Hibernian, Silkeborg/KA Akureyri, St. Patrick's/Kalju, Żalgiris Kowno/Valur.

III runda - zarówno Ligi Europy, jak i Ligi Konferencji - odbędzie się 7 i 14 sierpnia. Legia Warszawa, jeśli pokona Banika, pierwszy mecz zagra na wyjeździe.

Legia Warszawa z pewnością chciałaby w Europie powtórzyć doskonały sezon 2024/25. Dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie przegrała z Chelsea - późniejszym triumfatorem rozgrywek.