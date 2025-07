Raków i Jagiellonia znają rywali w III rundzie LK! Wszystko jest już jasne

Jagiellonia Białystok koszmarnie rozpoczęła zmagania w tym sezonie i została rozbita na własnym stadionie przez Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 0:4. Absolutnie nikt się tego nie spodziewał. Inaczej wyglądają za to nastroje w Rakowie Częstochowa, który jako jedyny z faworytów do zdobycia mistrzostwa Polski zdobył w pierwszej kolejce ekstraklasy trzy punkty. Piłkarze Marka Papszuna pokonali GKS Katowice po golu Jonatana Brauta Brunesa.

Raków i Jagiellonia poznały rywali w kolejnej rundzie Ligi Konferencji. Wszystko jasne

Raków miał też sporo szczęścia w losowaniu Ligi Konferencji, gdyż w II rundzie zmierzy się ze słowacką Żiliną. Szanse na awans są zatem duże, a pierwszy mecz odbędzie się już w czwartek. Podczas poniedziałkowego losowania w Lyonie, piłkarze Marka Papszuna poznali również rywala, z którym zagrają, jeśli pokonają Żilinę. Będzie to wygrany z pary FC Torpedo (Białoruś) - Maccabi Hajfa (Izrael).

Jeśli chodzi o Jagiellonię, która również nie powinna mieć problemów z awansem, gdyż podejmie serbski Novi Pazar, w kolejnym etapie zagra potencjalnie ze zwycięzcą rywalizacji między duńskim Silkeborgiem a islandzkim KA Akureyri. Gdyby Legia Warszawa przegrała w dwumeczu z Banikiem w Lidze Europy, to w III rundzie LK zagra za to z Austrią Wiedeń lub gruzińskie Spearli FC.

Oto potencjalne pary III rundy Ligi Konferencji:

Kilkadziesiąt minut temu zakończyło się również losowanie kwalifikacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Lech Poznań, jeśli poradzi sobie z Breidablik, to w III rundzie LM zmierzy się z wygranym z pary Lincoln Red Imps FC - Crvena zvezda. "Nie są to dobre wieści dla drużyny z Wielkopolski. Crvena - w przypadku awansu - będzie zdecydowanym faworytem ewentualnego starcia" - pisał Filip Macuda ze Sport.pl.

Legia będzie miała za to łatwiejsze zadanie w III rundzie eliminacji do Ligi Europy. Jeśli pokona Banik, to zagra z wygranym z pary NK Celje - AEK Larnaka. Ten pierwszy klub rywalizował przecież w ubiegłym sezonie LK z Jagiellonią Białystok.