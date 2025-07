Były trener Williams podsumował Świątek. O tych słowach będzie głośno

Iga Świątek pierwszy raz w karierze wygrała Wimbledon. Dokonała tego w imponującym stylu, tracąc w siedmiu spotkaniach zaledwie jednego seta. W finale rozbiła reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Amandę Anisimową 6:0, 6:0. Amerykańskie media i eksperci wciąż są pod wrażeniem występów Polki, a jednym z tych najdobitniej komentujących jest Rick Macci - były szkoleniowiec m.in. Sereny Williams.

Znany trener wychwalał kilka dni temu Świątek na portalu X, nazywając ją "polskim pitbullem". Sport.pl skontaktował się z nim, by wyjaśnił, skąd wziął się przydomek nadany naszej tenisistce i co jego zdaniem zadecydowało o jej sukcesie w Londynie. Macci już na wstępie nie ukrywał zadowolenia, że miał okazję wypowiedzieć się na temat Igi.

"Polski pitbull"

- Jej styl gry i hart ducha osiągnęły w ostatnich dniach najwyższy możliwych poziom i dlatego nazwałem ją "polski pitbull". Gdy pitbull cię dopadnie, nie puści - tak też było w decydujących spotkaniach w Wimbledonie. Trzy ostatnie sety wygrała do zera! - zachwycał się nasz rozmówca. W półfinale Polka pokonała Szwajcarkę Belindę Bencić 6:2, 6:0. Co zdaniem szkoleniowca przesądziło o zwycięstwach Świątek?

Wymienia: "Grała bardziej agresywnie i nie w stylu, do jakiego nas przyzwyczaiła na kortach ziemnych, co jest bardzo trudne do wprowadzenia. Mówi się, że na trawie trzeba uderzać inaczej, ale łatwiej to powiedzieć niż wykonać. Serwis i slajs bardzo jej pomagały". Polka przyznała na jednej z konferencji prasowych w Londynie, że potrafiła się dopasować do warunków, nie był to do końca styl znany nam z jej występów na mączce. Stąd więcej akcji ofensywnych, przy siatce czy stosowanie podania na zewnątrz, które zapowiadała w niedawnej rozmowie ze Sport.pl.

Porównanie Świątek do Sereny

Macci zwraca też uwagę na stronę mentalną Igi Świątek i przy okazji porównuje ją do samej Sereny Williams. - Mistrzów poznajemy po tym, jak reagują na przeciwności losu. Iga wkroczyła na terytorium zarezerwowane dotąd dla Sereny Williams z wcześniejszego pokolenia. Potrafi dominować właśnie tak, jak Serena. W przypadku obu tenisistek bywały przeszkody, ale liczy się to, jak z nich wychodziły - mówi trener.

Amerykanka ma koncie 23 tytuły wielkoszlemowe w singlu. Polka - sześć, ale w maju skończyła dopiero 24 lata. Nasz rozmówca przekonuje, że Świątek jest na najlepszej drodze do "dwucyfrowej liczby tytułów". I to zwłaszcza teraz, gdy poradziła sobie z niedawnymi wyzwaniami. - Wiosną trochę się męczyła na swojej ulubionej nawierzchni ziemnej, można było zauważyć, że rywalizowała sama ze sobą, być może straciła wtedy nieco pewności siebie. Ale wiedziałem, że to przejdzie - przyznaje Macci.

Po zwycięstwie w Wimbledonie Świątek awansowała na drugie miejsce w rankingu WTA Race. Obejmuje on wyniki jedynie z tego sezonu. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka, do której Polska traci 1400 punktów. Białorusince w tym roku mogą towarzyszyć mieszane uczucia. Z jednej strony docierała do finałów Australian Open, Roland Garros, Indian Wells czy turnieju w Stuttgarcie albo do półfinału Wimbledonu, a z drugiej przegrywała w tych kluczowych spotkaniach. Zwyciężyła z kolei w Miami i Madrycie.

Świątek czy Sabalenka?

Macci uważa, że emocje odgrywają w tenisie Sabalenki wciąż zbyt dużą rolę. - Aryna jest liderką rankingu, ale mentalnie rywalizuje sama ze sobą, zawsze była emocjonalna. Kiedy jednak za bardzo przeżywasz wszystko na korcie, tracisz koncentrację, a potem gemy i punkty. Właśnie to widziałem w tym roku kilkukrotnie w trakcie jej pojedynków. Trawa wydaje się nie być dla niej najlepszą nawierzchnią. Na kortach twardych pozostanie jednak faworytką, którą każda rywalka będzie chciała pokonać. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi - zastanawia się Macci.

Pierwsza rakieta świata w drugiej części sezonu ma do obrony aż 5000 punktów - za wygraną w zeszłym roku m.in. w US Open czy w Cincinnati. To dlatego wycofała się ostatnio z nadchodzącego turnieju w Montrealu (rusza 28 lipca), bo chce dłużej odpocząć przed decydującymi zmaganiami.

Sabalenka najlepiej w trakcie kariery radziła sobie dotąd na nawierzchni twardej - stąd dwa triumfy w Australian Open i jeden w Nowym Jorku. Pozostaje jednak kwestia, na którą zwraca uwagę były trener Sereny Williams, czyli jak Białorusinka się odnajdzie na płaszczyźnie mentalnej, gdy będzie miała świadomość, ilu broni punktów i że wciąż wszystkie oczy będą skierowane na nią jako liderkę zestawienia WTA.