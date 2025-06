Jest 54. minuta. Niesamowity Messi podchodzi do rzutu wolnego

To była 54. minuta meczu, gdy do piłki ustawionej przed polem karnym FC Porto podszedł Lionel Messi. Uderzył technicznie, tak jak za dawnych lat i wyprowadził Inter Miami na prowadzenie. Zrobił to na pięć dni przed swoimi 38. urodzinami. Jego zespół wygrał pierwszy mecz podczas Klubowych Mistrzostw Świata, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych.