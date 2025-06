Marciniak dostał "finał" od FIFA, a tu takie wieści ws. KMŚ. "Trzecia kategoria"

26 maja - wtedy Szymon Marciniak poprowadził ostatni mecz, w lidze saudyjskiej pomiędzy Al-Fateh i Al-Nassr (3:2). Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych na klubowych mistrzostwach świata i jak się okazuje, spotkało go pewne wyróżnienie.

Szymon Marciniak poprowadził "finał". Nie zgadniesz, jaki

Według informacji TVP Sport Polak został wybrany przez FIFA do poprowadzenia "finału". Ale jakiego? Otóż turnieju drużyn złożonych z piłkarzy pomagających arbitrom w przygotowaniach do KMŚ. "Ci wynajęci piłkarze w czasie sędziowskich treningów praktycznych kreują różne trudne sytuacje boiskowe, a zadaniem arbitrów jest podejmowanie odpowiednich decyzji. Często to nawet nie są mecze, lecz treningi, które tylko momentami przypominają mecze" - wyjaśniono.

Finałowe starcie odbyło się w środę 18 czerwca, a sędziowanie turnieju było formą rewanżu za pomoc w treningach. Wszystko działo się poza spotkaniami KMŚ, "za wiedzą i poleceniem władz sędziowskich". A zza kulis można było usłyszeć różne głosy, w tym takie, że skoro 44-latek prowadził ten finał, to ma spore szanse i na ten w KMŚ.

To dlatego Szymon Marciniak nie dostaje meczów na KMŚ. "Trzecia kategoria"

Na razie polski arbiter nie poprowadził żadnego spotkania tego turnieju. Z czego może to wynikać? TVP Sport zwróciło uwagę na liczną obsadę sędziowską (117, z czego 35 głównych), co poskutkowało podziałem na trzy kategorie: tylko w grupie, w grupie i może w fazie play-off oraz może w grupie i w fazie play-off.

"Ze względu na doświadczenie i umiejętności Szymon Marciniak został zakwalifikowany do trzeciej kategorii - jako jeden z nielicznych, być może nawet jedyny" - przekazano. Choć szef sędziów FIFA Pierluigi Collina może oddelegować Polaka na ostatnią kolejkę grupową, jeśli zajdzie taka konieczność.

Polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego spotkania w drugiej serii grupowych gier na KMŚ. Tę rozpocznie czwartkowe starcie Interu Miami z FC Porto.