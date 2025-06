Były piłkarz Barcelony i Realu chce trenować Polaków! Kultowe nazwisko

Cezary Kulesza próbuje rozmawiać w Stanach Zjednoczonych z Maciejem Skorżą, który jest z Urawa Red Diamonds na Klubowych Mistrzostwach Świata. W międzyczasie do PZPN spłynęły CV Nenada Bjelicy, Carlosa Queiroza, Miroslava Klose i Garetha Southgate'a, byłego selekcjonera kadry Anglii, finalisty dwóch ostatnich edycji Euro. A to nie koniec zainteresowanych zagranicznych trenerów.

Jest kolejny chętny do pracy z polską kadrą

Jak podaje Daniel Sobis ze stacji Eleven Sports, do PZPN zgłosił się Albert Celades. To 49-letni Hiszpan, który w latach 90. grał w FC Barcelonie, a na początku XXI wieku w Realu Madryt. Karierę piłkarską zakończył w 2009 r. w New York Red Bulls. Potem został trenerem, ma doświadczenie reprezentacyjne i w pracy podczas wielkich imprez.

Celades był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii U16, U17 i U21. Tę ostatnią prowadził w latach 2014-2018 Za jego kadencji młodzieżowa kadra Hiszpanii awansowała do finału Euro w 2017 r., które było rozgrywane w Polsce. Wtedy mistrzami zostali Niemcy.

Hiszpan pełnił rolę asystenta trenera na trzech wielkich imprezach piłkarskich. Pracował u boku Vicente del Bosque podczas mundialu w 2014 r. i Euro 2016 oraz razem z Fernando Hierro na mistrzostwach świata w 2018 r.

Od września 2019 r. do czerwca 2020 r. prowadził Valencię, z którą zagrał w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W 41 meczach wykręcił średnią 1,44 punktu na spotkanie. Ale od tego czasu nie prowadził żadnego zespołu przez prawie pięć lat. To przypadek podobny do Adama Nawałki, który od odejścia z Lecha Poznań w 2019 r. nigdzie już nie pracował.

Poszukiwania selekcjonera wciąż trwają. Oprócz Skorży i kilku zagranicznych trenerów w orbicie zainteresowań Kuleszy mają być Nawałka, Jerzy Brzęczek, Jacek Magiera i Jan Urban. Ten ostatni to faworyt mediów, ale prezes PZPN ma dawać mu najmniejsze szanse, bo najmniej pasuje do profilu trenera rządzącego twardą ręką w zespole.