Cristiano Ronaldo wysłał Trumpowi koszulkę. Oto co na niej napisał

Cristiano Ronaldo, który ostatnie lata swojej kariery spędza na Bliskim Wschodzie przeżywa to, co dzieje się w Izraelu i Iranie. W związku z tym Portugalczyk postanowił wysłać "specjalną wiadomość" prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który ostatnio brał udział w szczycie G7. "To wspaniałe" - zareagował polityk.