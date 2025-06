Media: W tym polskim klubie ma zagrać Grzegorz Krychowiak. Absolutna bomba!

Wieczysta Kraków awansowała do Betclic 1. Ligi po barażach, w których pokonała w półfinale KKS Kalisz 3:1 i w finale Chojniczankę Chojnice 2:0. Krótko po awansie zdążyła ogłosić dwa duże transfery. Ściągnęła z Atromitosu Ateny Carlitosa, byłego piłkarza Wisły Kraków i Legii Warszawa, a także Dawida Szymonowicza, który ostatni sezon spędził w Puszczy Niepołomice. Wygląda na to, że to nie koniec transferów.

Krychowiak może trafić do Wieczystej. Możliwy transferowy hit

Jak donosi katowicki "Sport", nowym piłkarzem Wieczystej Kraków miałby zostać Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski odchodzi z Anorthosisu Famagusta, jego kontrakt nie został przedłużony. Nie dość, że cypryjski klub nie był w stanie utrzymać dotychczasowych warunków finansowych, to w nowym sezonie ma dojść do przebudowy zespołu, z odmienionym środkiem pola.

Krychowiak nigdy nie grał w polskiej lidze - ani na poziomie ekstraklasy, ani niżej. Występował w młodzieżowej drużynie Arki Gdynia, którą zamienił na francuskie Girondins Bordeaux na początku 2007 r., nie mając skończonych 17 lat. Sam przez lata zapewniał, że nie kusi go perspektywa gry w polskim klubie. Jednak niedawno rozmawiał z przedstawicielami klubów, miał oferty. Zainteresowanie wyraził Widzew Łódź, wcześniej pojawiały się plotki łączące Krychowiaka z Legią Warszawa.

- W tym wieku w ekstraklasie nie mam nic do zyskania, mogę tylko stracić... Jeżeli przyszedłbym teraz grać do polskiego klubu, to świadczyłoby to tylko o mojej ambicji - mówił na początku maja w rozmowie ze Sport.pl.

Wieczysta dysponuje dużymi możliwościami finansowymi dzięki właścicielowi. Wojciech Kwiecień finansuje krakowski klub od kilku lat. Jest właścicielem sieci aptek "Słoneczna". Niewykluczone, że ma do dyspozycji budżet, który może spełnić wymagania finansowe Krychowiaka.

W tym sezonie Grzegorz Krychowiak zagrał w 21 meczach dla Anorthosisu, strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Transfermarkt wycenia Polaka na 1,2 mln euro, ale do nowego klubu przyjdzie za darmo, jako wolny zawodnik.