Legenda powiedziała "pas". Po słowach Messiego poleciały łzy

W pierwszej tym sezonie przerwie reprezentacyjnej europejskie nacje walczą w Lidze Narodów, natomiast w Ameryce Południowej trwają eliminacje do mistrzostw świata 2026. W siódmej kolejce Argentyna zmierzyła się u siebie z Chile.

Wyjątkowe pożegnanie gwiazdy reprezentacji Argentyny. Po słowach Messiego poleciały łzy

W drużynie gospodarzy zabrakło nie tylko kontuzjowanego Leo Messiego, ale także Angela Di Marii, który zakończył karierę reprezentacyjną. W lipcu rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Był to finał Copa America, w którym Albicelestes wygrali 1:0 z Kolumbią. Starcie na stadionie River Plate w Buenos Aires przeciwko Chile było oficjalnym pożegnaniem Angela Di Marii z ojczyźnianą publicznością.

Przeprowadzona została ceremonia pożegnalna dla 145-krotnego reprezentanta Argentyny, który pojawił się wraz z rodziną na murawie. Pomocnik Benfiki ze łzami w oczach oglądał na telebimie blisko dwuminutowe wideo od Leo Messiego. - Mam nadzieję, że miło spędzicie ten wieczór w gronie rodziny i bliskich. Powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Dzieliliśmy razem tak wiele i kto by pomyślał, że tak się to skończy? Będzie nam Cię bardzo brakować. Do zobaczenia wkrótce - powiedział Messi.

Następnie zawodnicy reprezentacji Argentyny podrzucali go oraz zrobili pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy zawodnicy mieli na sobie koszulki z numerem 11, oddając hołd koledze. - Teraz będę kolejnym kibicem wspierającym drużynę z trybun. Będę chodzić na wszystkie mecze Copa America i mistrzostw świata. Na pewno będziemy kontynuować tę drogę, ponieważ ten zespół ma mnóstwo odwagi - powiedział wzruszony Angel Di Maria.

Angel Di Maria w reprezentacji Argentyny zatrzymał się na 145 występach i 31 golach. W tym czasie sięgnął z drużyną m.in. po mistrzostwo świata (2022), dwa trofea Copa America (2021, 2024) czy złoto olimpijskie (2008).