"Zemsta". Boniek wydał oświadczenie ws. zarzutów z prokuratury

W czwartek gruchnęła wieść, że Zbigniewowi Bońkowi może grozić kara nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności! Szymon Jadczak poinformował, że Boniek usłyszał "zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy podpisywaniu umów sponsorskich w PZPN". Konkretnie chodzi o działania z lat 2014-2021, co wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej.

"Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w okresie od listopada 2014 roku do sierpnia 2021 roku, jako prezes PZPN, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyrządził PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów w kwocie przekraczająca 1 mln zł w związku z umową sponsorską" - czytamy dalej. Boniek stawił się w prokuraturze, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości ws. postawionych mu zarzutów. "Odprysk afery Gawłowskiego"

Nieco więcej o całej sprawie Zbigniew Boniek powiedział w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu. - To sprawa sprzed trzech dni, której nigdy nie ukrywałem. Właściwie to nie jest żadna sprawa. PiS-owska zemsta na PZPN-ie, na mnie i na wiele innych rzeczy. I jestem to w stanie udowodnić - powiedział Boniek. Tłumaczył, że nie otrzymał zarzutów, a tylko jeden konkretny zarzut dotyczący niegospodarności.

Boniek wyjaśniał, że PZPN podpisał umowę, za którą otrzymał 20 milionów złotych, a pośrednik, który przyprowadził sponsora, otrzymał globalną prowizję wynoszącą 7 proc. - O czym my w ogóle mówimy. [...] Jestem uczciwy, czysty. W tej sprawie nikt nic nie zrobił - mówił. Zdradził, że w prokuraturze nie przedstawiono mu żadnego dokumentu dotyczącego tej sprawy.

- To odprysk afery Gawłowskiego [od tzw. afery melioracyjnej - przyp. red.]. Mnie to powiedzieli na samym początku. A że było sympatycznie Bońka zaatakować, bo Boniek nie był kojarzony z PiS-em, nie wiadomo czemu był kojarzony z kimś innym i wyraził się negatywnie o prezydencie kiedyś. Nie negatywnie, prawdę powiedziałem, przez kogo został wybrany. Potem była przez miesiąc czy dwa akcja na mnie, na PZPN, aż w końcu do związku przyszła CBA niby w sprawie Gawłowskiego - powiedział.

- Po ludzku mnie wkur**li - powiedział Boniek o działaniach prokuratury, która miała nie wydawać aktualnie żadnego komunikatu, a taki ostatecznie został wypuszczony. Tłumaczył, że sam nie zamierzał komentować sprawy, póki nie otrzyma dokumentów. Stało się inaczej.

Boniek wydał oświadczenie. "Szyta politycznie sprawa"

Boniek opublikował w piątek także oświadczenie odnośnie całej sprawy. "Mój stosunek do tej szytej politycznie sprawy i moja krytyczna ocena wszystkich podejmowanych w niej działań organów ścigania za poprzedniej władzy nigdy i dla nikogo nie była tajemnicą. Co więcej, po zmianie władzy w Polsce, osobiście i za pośrednictwem pełnomocnika prosiłem o wyznaczenie dla mnie terminu przesłuchania. Deklarowałem gotowość i otwartość uczestniczenia w niej. Przede wszystkim z tej racji, że trwa ona już ponad cztery lata – a dotyczy zdarzeń sprzed 10 lat" - czytamy w komunikacie cytowanym przez Weszło.

"W przedmiotowej sprawie w pierwszym możliwym, uzgodnionym przez pełnomocnika terminie, stawiłem się w prokuraturze w Szczecinie. Nigdy nie bałem się zarzutów, bo jestem uczciwym człowiekiem, a sprawa, w której występuję, jest czysta. Na przesłuchaniu złożyłem krótkie, ogólne, dosadne wyjaśnienie. Nie jest prawdą, że odmówiłem składania wyjaśnień. Wpływ na ich treść miał natomiast fakt, że poinformowano mnie na wstępie, że dopiero od 16.09.2024 r. mogę zobaczyć cokolwiek z akt – taki rzekomo jest plan śledztwa. Aby uniknąć późniejszych wątpliwości czy niedomówień, mój adwokat wniósł o nagrywanie czynności, na co prokuratorzy nie wyrazili zgody. Dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jak się stawia zarzut, to trzeba pokazać dowody – w Polsce w tej sprawie odbywa się to inaczej. Nie mnie za to winić" - dodano.

"Jeżeli badanie jednej umowy trwa cztery lata i robią to prokuratorzy, a nie specjaliści czy biegli, to oczywistym jest, że szuka się czegoś na siłę. Myślę, że cała ta sprawa i udział w niej CBA i Prokuratury za rządów PiS kosztowało już miliony i dość wydano publicznych środków, których nikt podatnikom nie odda. Sprawa ta powinna zostać naświetlona przez Zespół Prokuratorów do zbadania wszczynanych i prowadzonych przez prokuraturę za rządów PiS tzw. spraw medialnych, którą w ubiegłym miesiącu powołał Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk" - ocenił Boniek.